Şi dacă preţurile vă pun pe gânduri sau parcă sunteţi puţin mai trişti s-ar putea să nu fie de vină doar banii e posibil să fie vorba de Post-vacation blues sau sindromul post-vacanţă. Chiar dacă nu îi ştim numele, cei mai mulţi dintre noi îl trăiesc de fiecare dată când se întorc din concediu sau din minivacanţe. Să luăm de exemplu ziua de astăzi, dacă vă simţiţi anxioşi şi gândul că mâine vă întoarceţi la serviciu, nu vă dă pace, suferiţi, probabil, de "post vacation blues". E şi normal, dăm liniştea pe agitaţia de la serviciu, mâncarea bună pe cea mâncată pe tastatură şi somnul de voie pe sunetul iritant al alarmei! Specialiştii spun însă că nu trebuie să disperăm şi vin cu sfaturi ca să ne intrăm în ritm rapid.

După vacanţă, întoarcerea la birou este pentru mulţi dinte noi... un chin. Revenirea la rutină, anticiparea sarcinilor şi chiar banala alarmă de dimineaţă pot genera stres şi anxietate.

Prima confruntare cu realitatea nu are loc nici dimineața, ci mai degrabă cu o seară înainte, în momentul în care ne setăm alarma pentru a doua zi. Atunci știm că trebuie să revenim la rutina obişnuită. Și doar gândul că zilele libere s-au terminat ne poate da târcoale inclusiv atunci cand incercam sa adormim.

Starea de spirit neplăcută, oboseala şi lipsa de chef, dificultăţile de concentrare sau anxietatea ne pot însoţi însă mai multe zile la rând. Nu vorbim despre o afecţiune clinică recunoscută, dar simptomele ei sunt confirmate şi de psihologi. Mai ales că are şi cauze biologice: scăderea bruscă a dopaminei - hormonul plăcerii şi creşterea cortizolului.... hormonul de stres.

Stresul de după vacanță

Filip este agent imobiliar şi s-a întors la serviciu de astăzi. A intrat în forţă în mail -uri şi rapoarte, dar spune ca are un secret care face revenirea mai uşoară...

"Secretul e o mică pauză de cafea. Mă uit la niște video-uri funny despre imobiliare și ăla e secretul meu, să am un pic de timp pentru mine. E un pic dificil pentru că te simți comod când stai cu familia și vorbiți și mâncați mâncare, mai beți o bere și după aia trebuie să intri brusc în muncă", a declarat Filip Sebastian Rudan, agent.

Iar specialiştii spun că Filip procedează corect. Puţin timp pentru noi, o atitudine mai relaxată în prima zi după vacanţă fac minuni atunci când trebuie să reintrăm în ritmul de la serviciu. Atunci când vorbim despre un concediu mai lung, o soluţie ar fi să ne întoarcem cu două-trei zile mai devreme şi să profităm de ultimele zile libere ca să revenim la rutină... şi, de ce nu, să încercăm să păstrăm obiceiurile bune dobândite în vacanţă: poate aţi făcut mai mult sport, aţi făcut plimbări mai lungi sau pur şi simplu aţi mâncat mai bine.

"În apropierea serii să putem să facem activități care să ne relaxeze, poate chiar un duș călduț care să ne permită un somn liniștit. Să facem plimbări în aer liber, să mâncăm puțin mai ușor", a declarat dr. Beatrice Mahler, somnolog.

Psihologii spun că un truc care ne poate păcăli creierul este chiar planificarea următoarei vacanţe sau a unei escapade interesante de weekend. Dar până la urmă, cei care fac trecerea de la vacanţă la job cel mai uşor sunt tot cei care iubesc ceea ce fac.

Şi nu uitaţi, pauzele reale sunt adevăratul secret al productivităţii. Deconectarea este obligatorie chiar şi pentru cei pasionaţi de ceea ce fac... dacă în schimb gândul că vă întoarceţi la muncă vă îngrozeşte şi vă simţiţi la fel de obosiţi ca atunci când aţi plecat, poate fi vorba de burn-out.

"Prima zi de lucru la birou nu este despre a recupera timpul pe care l-am petrecut în vacanță.

Prima zi este despre cum îmi recapăt ritmul de lucru și automat am nevoie de pauze mai dese. La un interval de 50 de minute spunem noi că este necesară o pauză de 5-10 minute. te ajută și din punct de vedere al organismului, și vederea, și procesarea informației pentru perioada imediat următoare", a declarat Cristina Florescu, manager resurse.

Şi copiii resimt puternic întoarcerea la program. Cu cât vacanţa e mai lungă, cu atât este mai dificilă adaptarea. Până la finalul anului şcolar, calendarul mai cuprinde doar două zile libere. Părinţii sunt însă cei care trebuie să intervină aici, experţii spun că programul de somn trebuie reluat cu cel puţin două săptămâni înainte de finalul vacanţei mari şi măcar cu câteva zile înainte de începerea şcolii în cazul vacanţelor mai scurte.

Studiile arată că între 60 şi 80 la sută dintre angajaţi suferă de "post vacation blues". Readaptarea completă durează, la cei mai mulţi, între două zile şi două săptămâni. Atunci când starea de anxietate sau depresie se prelungeşte nu mai vorbim însă doar despre un sindrom post-vacanţă... ci poate masca afecţiuni mai complexe.

