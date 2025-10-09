Video Studiu naţional întins pe 23 de ani: Poluarea e vinovată pentru unul din patru cazuri de cancer pulmonar
Poluarea e vinovată de unu din patru decese provocate de cancerul pulmonar. Este concluzia primului studiu naţional în domeniu, realizat pe o perioadă de 23 de ani. Noile cazuri de cancer pulmonar apar în marile oraşe, unde traficul auto reprezintă principala sursă care otrăveşte aerul.
Cristian trăieşte cu dureri de trei ani, de când a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, după 53 de ani de viaţă în Bucureşti.
Pentru prima dată, cercetătorii fac legătura directă între poluare şi cancerul pulmonar, depistat anual la 12.000 de oameni la noi în ţară. Studiul realizat de medici de la Institutul de pneumologie "Marius Nasta" din Bucureşti demonstrează că boala poate să apară într-un interval cuprins între 10 şi 30 de ani după expunerea la particule poluante.
Un om respiră, în medie, 11.000 de litri de aer în fiecare zi, care în zonele urbane este plin de particule fine de poluanţi care ajung în plămâni.
Deşi cancerul pulmonar face cele mai multe victime dintre toate bolile oncologice, statul nu are un program de screening pentru această maladie.
