Poveştile cu strigoi, fenomenele paranormale sau magia au captivat întotdeauna. Iar mulţi cred că între fantezie şi realitate nu e nicio diferenţă. Trei sferturi dintre români sunt convinşi că norocul le ghidează soarta. Sunt rezultatele şocante ale unui studiu naţional despre ţara noastră, între magie şi ezoterie.

Cele două mari surprize ale studiului sunt legate de vârsta respondenţilor şi zona din care provin. Tineri, între 18 şi 29 de ani, cu precădere din Capitală. Mai precis, 54 la sută dintre tineri spun că au avut o superstiţie care li s-a adeverit. 48 la sută cred într-un număr norocos şi 42 la sută spun că horoscopul şi astrologia pot prezice corect trăsături de personalitate sau evenimente din viaţă. Peste 60 la sută cred în locurile încărcate energetic care influenţează starea oamenilor.

"Da, la noi în ţară am auzit de multe ori cu pisica neagră sau trecutul pe sub scară, dar nu cred că este un adevăr în spatele acestor lucruri. Horoscop, astrologie? Nu cred, sincer". "Românii sunt tipul de persoane care ţin la superstiţii, dar nu mi se pare o treabă inteligentă. Până la urmă ne ţine din a face o grămadă de lucruri", spun oamenii.

Românii şi fenomenele paranormale

Articolul continuă după reclamă

Deşi, în mod tradiţional, aceste credinţe sunt asociate mediului rural, acum vibrează puternic şi la oraş.

"Cred în zodie. Cred şi în zonele astea, cred că avem şi o parte de suflet care înseamnă energie. Acum, de unde vine şi cum vine, fiecare e liber să creadă într-o anumită zonă", spune o femeie.

Bucureştiul conduce şi la capitolul credinţei că sunt persoane care au capacităţi speciale. Pe de altă parte, cei care au o educaţie primară, adică cel mult opt clase, sunt convinşi că vaccinurile, inteligenţa artificială şi tehnologia 5G controlează populaţia.

"Un popor creştin nu are o fotografie aşa cum reiese din acest sondaj făcut profesionist. Asta indică, în viziunea mea, o criză educaţională fără precedent. 36% dintre tineri cred în horoscop. Emisiunea respectivă prezintă informaţii care nu au nicio bază ştiinţifică. Sigur s-au scandalizat astrologii, care consideră că au o bază ştiinţifică, dar sunt în minoritate, din fericire", a declarat Vasile Bănescu, teolog şi membru CNA.

"Evident că nu este controlată populaţia prin 5G. În România avem 95 la sută din populaţie care are un astfel de dispozitiv în buzunar. Ultimul an a fost caracterizat de inflaţie de atitudini care, în credinţele oamenilor, au fost utilizate pentru a obţine voturi, pentru a manipula populaţia şi, în acelaşi timp, dincolo de planul politic, de a aduce câştiguri financiare facile", a declarat Remus Ştefureac, director Inscop Research.

Toată zona mistică vine dintr-un orizont magic, spun specialiştii, pe care îl moştenim din satul tradiţional.

"Poate că şi aceste superstiţii, alături de astrologie, horoscop, vrăjitorie, paranormal, credinţa în OZN-uri, yoga, fac parte din acea nebuloasă mistico-ezoterică a mileniului trei — aşa se numeşte ea din punct de vedere antropologic — şi care deschide calea către new way", spune Camelia Burghele, antropolog.

Specialiştii spun că, dincolo de orice raţiune, proiectăm în paranormal diverse frici cu care ne confruntăm.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰