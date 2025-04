SUA au aprobat vânzarea unui nou sistem Patriot către România: suma, acoperită din donaţii. Ciolacu: "Deja am făcut plata"

Potrivit comunicatului oficial, preţul noului sistem se ridică la aproximativ 280 de milioane de dolari. Conform comunicatului postat pe site-ul Ambasadei SUA în România, suma va fi acoperită din donaţii oferite de diverse state membre NATO după ce şi România, la rândul ei, a donat un sistem Ucrainei. În comunicatul Departamentului de Stat al SUA se arată că "guvernul american nu are cunoştinţă de niciun acord de compensare în legătură cu această vânzare. Orice astfel potenţial acord va fi definit în negocieri între vânzător (n.red. companiile RTX Corporation şi Lockheed Martin) şi cumpărator (n.red. statul român)".

Ciolacu: "Deja am făcut plata"

"Angajamentul României față de apărarea aeriană integrată consolidează protecția teritoriului românesc și a alianței NATO, făcând America și aliații noștri mai siguri. Statele Unite apreciază sprijinul continuu pe care România l-a acordat Ucrainei, incluzând donarea unui sistem Patriot pentru a sprijini apărarea Ucrainei", a declarat Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA în România.

Ministerul Apărării precizează că preţul este de 262 de milioane de dolari, Congresul SUA estimând la 280 de milioane pentru a fi în acord cu legislaţia americană.

"Conducerea Ministerului Apărării Naționale salută decizia Departamentului de Stat al SUA de a aproba vânzarea către România a unui sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) – PATRIOT, prin programul de asistență de securitate Foreign Military Sales (FMS) și notificarea, în acest sens, a Congresului SUA, conform procedurilor standard americane. Acest sistem îl va înlocui pe cel donat Ucrainei de țara noastră în luna septembrie a anului 2024. Costul estimat pentru acest sistem, compus dintr-un set radar AN/MPQ-65, în varianta modernizată față de cea donată, două stații de lansare M903 și o stație de control lansare, este de 262 de milioane de dolari. Conform legislației americane, Congresul SUA a fost notificat cu o valoare inițială mai mare, de aproximativ 280 de milioane de dolari. Sistemul va fi achiziționat prin intermediul unor fonduri externe nerambursabile, asigurate de un grup țări aliate, precum și prin intermediul Inițiativei Immediate Action on Air Defence, în vederea refacerii deficitului de capabilitate generat de donație", se arată şi în comunicatul MApN.

La începutul lunii aprilie, premierul Marcel Ciolacu declara că suma a fost deja plătită. "Am contractat, am şi strâns banii. Avem toţi banii, am primit banii, deja am făcut plata. Mă bucur că ne vine un model nou", declara Marcel Ciolacu pe 4 aprilie. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, la începutul lunii septembrie 2024, proiectul de lege iniţiat de Guvern privind donarea unui sistem de rachete sol-aer Patriot către Ucraina, după ce acesta a trecut în regim de urgenţă prin Parlament.

