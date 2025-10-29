Suma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberant

Apartament de vânzare la preţ de vilă. Nu, nu este o glumă, ci ceea ce încearcă să obţină un clujean pentru locuinţa sa de trei camere.

Un anunţ de vânzare a stârnit numeroase reacţii din partea internauţilor şi asta pentru că proprietarul cere 399.000 de euro pentru un apartament de 3 camere, situat la etajul 7 din 7.

Apartament la preţ de vilă

“Zona este chiar lângă ansamblul de birouri ‘THE OFFICE’, aproape de stații de autobuz, magazine, școli, grădinițe. Apartamentul are suprafața de 69,2 mp și este compus din două dormitoare, living, bucătărie (delimitat de living cu ușă glisantă de sticlă securizată), 2 băi dintre care baia principală cu vana și geam, iar în baia secundară găsim duș. Se vinde complet mobilat și utilat cu electrocasnice de calitate. Situație juridică clară, CF fără ipotecă. Etaj 7/7, orientare SE”, scrie proprietarul în anunțul de vânzare, potrivit Ziarul de Cluj.

Articolul continuă după reclamă

Anunțul de vânzare a strâns sute de comentarii și like-uri din partea clujenilor.

“Mă scuzați ați zis Cluj??? Mă gândeam că e pe Coasta de Azur, Paris”. „Văd cabluri atârnând, pal și materiale din plastic, deloc prețioase. (...). Nimic nu merge cu nimic. Nimic, dar absolut nimic nu susține și nu justifică prețul aberant pe care îl cereți. Toți blufați cu povestea zonei, dar unde este CALITATEA la căruța de bani pe care o cereți???”.

„Cel mai tare detaliu neprecizat: după ce dai 400.000, îți parchezi bolizii pe trotuar. De parcă nu ar fi de ajuns că e la ultimul etaj și în câțiva ani vei avea tavanul varză de la infiltrații… Degeaba plătesc toți din bloc reparațiile la acoperiș, mucegaiul tu îl bagi în piept și disconfortul cu zugrăvitul tot tu îl ai”, sunt doar câteva dintre comentarii.

