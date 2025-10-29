Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Suma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberant

Apartament de vânzare la preţ de vilă. Nu, nu este o glumă, ci ceea ce încearcă să obţină un clujean pentru locuinţa sa de trei camere.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 10:45
Suma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberant Apartamentul scos la vânzare - Facebook/ Vanzari Imobiliare Cluj Galerie (5)

Un anunţ de vânzare a stârnit numeroase reacţii din partea internauţilor şi asta pentru că proprietarul cere 399.000 de euro pentru un apartament de 3 camere, situat la etajul 7 din 7.

Apartament la preţ de vilă

“Zona este chiar lângă ansamblul de birouri ‘THE OFFICE’, aproape de stații de autobuz, magazine, școli, grădinițe. Apartamentul are suprafața de 69,2 mp și este compus din două dormitoare, living, bucătărie (delimitat de living cu ușă glisantă de sticlă securizată), 2 băi dintre care baia principală cu vana și geam, iar în baia secundară găsim duș. Se vinde complet mobilat și utilat cu electrocasnice de calitate. Situație juridică clară, CF fără ipotecă. Etaj 7/7, orientare SE”, scrie proprietarul în anunțul de vânzare, potrivit Ziarul de Cluj.

Articolul continuă după reclamă

Anunțul de vânzare a strâns sute de comentarii și like-uri din partea clujenilor.

“Mă scuzați ați zis Cluj??? Mă gândeam că e pe Coasta de Azur, Paris”. „Văd cabluri atârnând, pal și materiale din plastic, deloc prețioase. (...). Nimic nu merge cu nimic. Nimic, dar absolut nimic nu susține și nu justifică prețul aberant pe care îl cereți. Toți blufați cu povestea zonei, dar unde este CALITATEA la căruța de bani pe care o cereți???”.

„Cel mai tare detaliu neprecizat: după ce dai 400.000, îți parchezi bolizii pe trotuar. De parcă nu ar fi de ajuns că e la ultimul etaj și în câțiva ani vei avea tavanul varză de la infiltrații… Degeaba plătesc toți din bloc reparațiile la acoperiș, mucegaiul tu îl bagi în piept și disconfortul cu zugrăvitul tot tu îl ai”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

camere cluj pret apartament
Înapoi la Homepage
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale?
Observator » Evenimente » Suma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberant