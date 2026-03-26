Supărat pe viaţă s-a urcat pe acoperiş şi a aruncat cu ţigle în poliţişti. Apoi a cerut dedicaţii cu manele

Un tânăr de 26 de ani din comuna băcăuană Agăş a pus pe jar autorităţile. Bărbatul s-a urcat pe acoperişul unei magazii, după ce a consumat alcool, şi a ameninţat că se sinucide. La sosirea oamenilor legii, individul a început să arunce cu ţigle către autospeciala de Poliţie.

Ameţit de alcool şi vizibil agitat, bărbatul s-a urcat pe acoperişul unei magazii, ameninţând că se sinucide. Martorii au declarat pentru presa locală că tânărul ar fi fost afectat de moartea fratelui său.

La sosirea poliţiştilor, băcăuanul a început să smulgă ţigle din acoperiş şi le-a aruncat spre maşina de intervenţie. Bărbatul a refuzat să coaboare şi le-a spus oamenilor legii că nu se va preda decât dacă va primi o dedicaţie muzicală din autospecială, scrie Ziarul de Bacău.

La fața locului a fost solicitat și un negociator, care, după mai bine de o oră de discuții, a reușit să îl convingă să renunțe la gestul său. În cele din urmă, tânărul a coborât iar un localnic i-a pus melodia cerută pe mașina personală, mai precizează sursa citată.

Ce spun autorităţile

La data de 25 martie a.c, un tânăr de 26 de ani, aflat sub influența alcoolului s-ar fi urcat pe acoperișul unui imobil unde locuia cu chirie și ar fi amenințat că se sinucide, pe motiv că fratele acestuia ar fi decedat cu ceva timp în urmă.

La sosirea echipajului de poliție, acesta a devenit recalcitrant și ar fi aruncat cu bucăți de țiglă de pe acoperiș către autospeciala de poliție.

La fața locului s-a deplasat negociatorul din cadrul Poliției municipiului Moinești care l-a convins să renunțe la gestul său. Ulterior, tânărul a fost coborât în siguranță și transportat la spital în vederea efectuării de investigații de specialitate.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, a transmis IPJ Bacău.

