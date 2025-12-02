Video Un bărbat din Gorj s-a electrocutat când a vrut să curețe drumul de crengi. Printre ramuri erau cabluri rupte
Accident neobişnuit în Gorj. Un șofer a ajuns la spital cu arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului în urma unui incident șocant. Bărbatul s-a electrocutat, după ce a coborât din maşină să înlăture de pe şosea resturile unui copac. Nu a observat însă că printre ramuri erau şi fire de electricitate căzute dintr-un stâlp.
Incidentul a avut loc când bărbatul, în vârstă de 40 de ani, se îndrepta spre locul de muncă cu mașina personală. La un moment dat, acesta a văzut pe carosabil mai multe crengi căzute și, pentru că se grăbea la serviciu, a decis să curețe singur drumul. Bărbatul, însă, nu a văzut că vântul a rupt și firele de electricitate. În momentul în care s-a dat jos din mașină, acesta a fost electrocutat.
A fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, iar mai apoi a fost transferat la Craiova. Potrivit medicilor, acesta a suferit arsuri la nivelul mâinilor, iar în prezent starea acestuia este stabilă.
Poliția investighează toate circumstanțele în care a avut loc incidentul. Un caz similar a avut loc recent și într-o localitate din Constanța, unde șoferul unei autobasculante a atins un cablu de înaltă tensiune. Atunci, însă, pentru bărbatul în vârstă de 57 de ani nu s-a mai putut face nimic.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰