Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un bărbat din Gorj s-a electrocutat când a vrut să curețe drumul de crengi. Printre ramuri erau cabluri rupte

Accident neobişnuit în Gorj. Un șofer a ajuns la spital cu arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului în urma unui incident șocant. Bărbatul s-a electrocutat, după ce a coborât din maşină să înlăture de pe şosea resturile unui copac. Nu a observat însă că printre ramuri erau şi fire de electricitate căzute dintr-un stâlp.

de Diana Severin

la 02.12.2025 , 14:07

Incidentul a avut loc când bărbatul, în vârstă de 40 de ani, se îndrepta spre locul de muncă cu mașina personală. La un moment dat, acesta a văzut pe carosabil mai multe crengi căzute și, pentru că se grăbea la serviciu, a decis să curețe singur drumul. Bărbatul, însă, nu a văzut că vântul a rupt și firele de electricitate. În momentul în care s-a dat jos din mașină, acesta a fost electrocutat.

A fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, iar mai apoi a fost transferat la Craiova. Potrivit medicilor, acesta a suferit arsuri la nivelul mâinilor, iar în prezent starea acestuia este stabilă.

Poliția investighează toate circumstanțele în care a avut loc incidentul. Un caz similar a avut loc recent și într-o localitate din Constanța, unde șoferul unei autobasculante a atins un cablu de înaltă tensiune. Atunci, însă, pentru bărbatul în vârstă de 57 de ani nu s-a mai putut face nimic.

Articolul continuă după reclamă
Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

gorj barbat electrocutat
Înapoi la Homepage
Roxana Moise a murit la 39 de ani
Roxana Moise a murit la 39 de ani
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Cum să scapi de insectele care se ascund în bradul de Crăciun. Truc simplu și util
Cum să scapi de insectele care se ascund în bradul de Crăciun. Truc simplu și util
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan?
Observator » Evenimente » Un bărbat din Gorj s-a electrocutat când a vrut să curețe drumul de crengi. Printre ramuri erau cabluri rupte