Accident neobişnuit în Gorj. Un șofer a ajuns la spital cu arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului în urma unui incident șocant. Bărbatul s-a electrocutat, după ce a coborât din maşină să înlăture de pe şosea resturile unui copac. Nu a observat însă că printre ramuri erau şi fire de electricitate căzute dintr-un stâlp.

Incidentul a avut loc când bărbatul, în vârstă de 40 de ani, se îndrepta spre locul de muncă cu mașina personală. La un moment dat, acesta a văzut pe carosabil mai multe crengi căzute și, pentru că se grăbea la serviciu, a decis să curețe singur drumul. Bărbatul, însă, nu a văzut că vântul a rupt și firele de electricitate. În momentul în care s-a dat jos din mașină, acesta a fost electrocutat.

A fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, iar mai apoi a fost transferat la Craiova. Potrivit medicilor, acesta a suferit arsuri la nivelul mâinilor, iar în prezent starea acestuia este stabilă.

Poliția investighează toate circumstanțele în care a avut loc incidentul. Un caz similar a avut loc recent și într-o localitate din Constanța, unde șoferul unei autobasculante a atins un cablu de înaltă tensiune. Atunci, însă, pentru bărbatul în vârstă de 57 de ani nu s-a mai putut face nimic.

Articolul continuă după reclamă

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰