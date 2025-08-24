Tragedie în Munţii Iezer! Patru tineri au murit şi al cincilea este în stare gravă după ce s-au răsturnat cu maşina de teren într-o râpă. Grupul ar fi vrut să vadă răsăritul de pe creste, dar şoferul a ieşit de pe drum şi a picat sute de metri în prăpastie. Un bărbat a observat autoturismul răsturnat abia după câteva ore şi a sunat la 112.

Tinerii, cu vârste cuprinse între 20 şi 23 de ani, ar fi plecat la prima oră a dimineţii din localitatea Lereşti şi au condus mai bine de 30 kilometri prin Munţii Iezer. În zona Colţii Caprei - Portăreasa, şoferul ar fi ieşit de pe traseul accidentat, nu a mai putut controla volanul şi s-a răsturnat în râpă sute de metri.

"Până aici sus a venit, eşti nebun?", s-a mirat un martor.

"Se ajunge bine, dar e o râpă în stânga", spune un bărbat din zonă.

"În jur de 300 de metri (n.r. au căzut). Decât unul singur trăieşte din cinci", susţine alt bărbat.

Alerta s-a dat abia la câteva ore după accident

Doi culegători de ciuperci au auzit strigătele de ajutor ale uneia dintre victime. Nu s-au putut apropia şi au coborât în sat să cheme ajutoare.

Salvatorii s-au chinuit cu mai multe maşini de teren pentru a-i recupera pe tineri.

"Persoana care a supravieţuit avea o fractură de antebraţ stâng. Era pe scaunul din spate, în spatele şoferului, şi a sărit din maşină. I-am şi spus, te-ai născut a doua oară", spune Victoria Lâsâi, medic ambulanţă.

"Apelantul a spus că ar fi trei victime, două decedate, una prezenta semne vitale. Ajunşi la locul evenimentului am constatat că de fapt sunt mai multe persoane. Au căzut aproximativ 250 de metri într-o prăpastie, a fost destul de dificil", spune Cristian Toma, Salvamont Argeş.

Unul singur a mai fost găsit cu puls. A fost preluat de un elicopter şi dus la Spitalul din Braşov.

"Am ajutat să tragem de sfoară să-l urcăm cu targa. L-am urcat sus ca să vină elicopterul să-l ridice.

Este conştient. Era în şoc hipotermic", susţine un salvator.

"Niciodată nu l-am parcurs (n.r. traseul). Ideea e că nu ai maşină să urci. Şi nu poţi să urci cu un Logan, gen. Destul de periculos", spune altul.

Tinerii erau din zonă, ştiau traseul montan şi plecaseră la drum cu o maşină de teren. Poliţiştii au deschis o anchetă şi trebuie să stabilească cum s-a petrecut exact accidentul. Prima ipoteză ar fi legată de condiţiile meteorologice nefavorabile.

