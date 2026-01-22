Cinci copii și un adult, intoxicați cu monoxid de carbon, în Făgăraș. A fost trimis un elicopter SMURD

Pompieri şi echipaje medicale intervin, joi, la un imobil din municipiul Făgăraş, judeţul Braşov, după ce a fost sesizată o posibilă intoxicaţie cu monoxid de carbon. Au fost găsiţi cinci copii, conştienţi, şi un adult care se află în stare de inconştienţă şi primeşte îngrijiri medicale.

Potrivit ISU Braşov, joi, în jurul orei 10:00, a fost anunţată o posibilă intoxicaţie cu monoxid de carbon, produsă într-un imobil din municipiul Făgăraş.

Pentru gestionarea situaţiei, au fost mobilizate de urgenţă un elicopter SMURD, un echipaj SMURD, precum şi două echipaje ale Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ), în vederea acordării asistenţei medicale şi evaluării victimelor.

”În urma evaluării medicale, cinci copii sunt conştienţi, iar un adult se află în stare de inconştienţă, acesta primind îngrijiri medicale de specialitate”, a precizat sursa citată.

De asemenea, s-a deplasat şi o autospecială de stingere cu apă şi spumă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi siguranţă specifice.

