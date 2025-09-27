Un mare parc din Bucureşti s-a transformat într-un tărâm şi mai relaxant cu ajutorul unui festival al lavandei. Aroma plantelor mediteraneene a parfumat aerul, iar cofetarii s-au ocupat de gusturi neaşteptate au vândut prăjituri şi îngheţată cu lavandă. Bonus, cei care se plimbau pe alei au avut ocazia să îi întâlnească pe actorii serialului original Antena 1 "Iubire cu parfum de lavandă".

Fanii serialului au profitat de ocazie ca să se fotografieze cu actorii care interpretează personajele principale din "Iubire cu parfum de lavandă". "Ne bucurăm să vedem că serialul are succes și că oamenii apreciază", au declarat actorii Maria Țǎpușǎ si Valeriu Ilisie.

"Astăzi, întâlnindu-ne cu oamenii care vizionează serialul, foarte mulți erau la modul, oh my God, nu pot să cred, ce blândă ești în realitate, Alma, de ce este atât de rea? Dar cum e Alma, de fapt, e bună sau e rea? Și erau așa, încercau să descoasă firul în patul legat de personaj", a declarat actriţa Alexia Caras.

Primul kurtos cu lavandă din România

După întâlnirea cu actorii, bucureştenii s-au îndulcit cu alte surprize oferite de Lavand Fest în parcul IOR: primul kurtos cu lavandă din România, plus îngheţată şi macarons cu aceleaşi arome. Peste 60 de standuri cu produse românești, de la cosmetice până la decoraţiuni şi jucării umplute cu plante parfumate au atras trecătorii.

"Avem turtă dulce cu răvaș, însemnând că în interior avem un bilețel care poate să fie câștigător sau nu", spune un producător.

"Avem și ateliere distractive, recreative pentru copii, avem și spectacole de muzică, de exemplu, seara aceasta vom avea o trupă de folk, apoi duminică avem spectacolele de magie, întreaga după amiază, așa că relaxarea aici este chiar la ea acasă", a declarat Florentia Vioreanu, organizatoare. Peste 10.000 de oameni s-au delectat astăzi cu Lavanda Fest, anunţă organizatorii.

