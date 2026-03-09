Bolojan a refuzat să trimită Corpul de Control la MAE, așa cum i-a cerut Grindeanu. Dialogul din şedinţă

Premierul Ilie Bolojan a refuzat să trimită Corpul de control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica scandalul din jurul fiicei lui Victor Ponta și situația legată de transportul românilor din Orientul Mijlociu, au declarat surse din coaliţie pentru Observator.

În timpul ședinței de coaliție de luni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de control la MAE să verifice dacă a fost un abuz în cazul Irinei Ponta și să clarifice situația repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. "Nu este momentul", a fost replica premierului, au declarat surse pentru Observator.

Și liderul USR Dominic Fritz s-a opus, insistând că ministra de Externe Oana Țoiu nu se ferește de explicații. Liderul UDMR Kelemen Hunor nu a fost convins de răspunsurile ministrului USR de la conferința de presă și cerut şi el mai multe explicații, potrivit surselor citate.

Redăm mai jos dialogul din timpul şedinţei de coaliţiei, potrivit surselor Observator:

Sorin Grindeanu: Cred că trebuie clarificată urgent situația repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Este o problemă de credibilitate a Guvernului. De aceea, îi propun premierului să trimită Corpul de Control la MAE. Trebuie ca românii să știe adevărul. Este esențial pentru sănătatea noastră morală ca societate.

Ilie Bolojan: Nu trimit Corpul de control. Nu este momentul.

Dominic Fritz: Doamna Țoiu nu se ferește de explicații.

Sorin Grindeanu: Nu se ferește, dar doriți să îngropați subiectul. Oricum doamna Țoiu va fi audiată de Parlament.

Kelemen Hunor: Răspunsurile doamnei Țoiu din acea conferință de presă au fost neconvingătoare. Este nevoie de mai multe explicații.

Dominic Fritz: Nu mi se pare corect să stăm acum să facem asta. Nu acum.

Sorin Grindeanu: Dar când?

Dominic Fritz: Acum este război.

Sorin Grindeanu: Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că nu există abuzuri în procesul de repatriere. Că nu se pun cupluri de îndrăgostiți în avioane care nu se încadrează în criterii. Și că toți cetățenii români au parte de tratament egal. Situația aceasta nu trebuie lăsată așa. Am înțeles, vreți să îngropați. Vă promit că eu nu voi lăsa lucrurile așa.

