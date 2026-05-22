Video Suspiciune de hantavirus la un pompier din Caraş-Severin. Bărbatul are febră de trei săptămâni

Un pompier de 45 de ani din Caraș-Severin este internat la Reșița cu suspiciune de infecție cu hantavirus, după o călătorie recentă în Serbia. Bărbatul are febră de trei săptămâni și este internat în spital de trei zile, după ce a încercat să se trateze acasă. Testele preliminare indică prezența virusului şobolanilor, iar probele au fost trimise la Institutul "Cantacuzino" pentru confirmare. 

de Alexandra Paraschiv

la 22.05.2026 , 08:27
Bărbatul a fost mutat la secția de Boli Contagioase, într-un salon izolat, cu măsuri sanitare stricte.

Potrivit unor surse medicale, bărbatul s-ar fi întors recent din Serbia, iar la scurt timp după revenire a început să aibă febră persistentă. Pentru că simptomele nu s-au ameliorat, acesta s-a prezentat la spital în urmă cu două zile. În prezent, este internat la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean din Reșița.

În urmă cu o săptămână, tot în vestul țării a fost raportat un alt caz de hantavirus, la un bărbat care a stat timp de doi ani internat la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor. Acesta s-a prezentat cu tuse, febră şi diaree la Spitalul Judeţean Arad, unde a fost diagnosticat cu hantavirus. 

Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism.

