Un pompier de 45 de ani din Caraș-Severin este internat la Reșița cu suspiciune de infecție cu hantavirus, după o călătorie recentă în Serbia. Bărbatul are febră de trei săptămâni și este internat în spital de trei zile, după ce a încercat să se trateze acasă. Testele preliminare indică prezența virusului şobolanilor, iar probele au fost trimise la Institutul "Cantacuzino" pentru confirmare.

Bărbatul a fost mutat la secția de Boli Contagioase, într-un salon izolat, cu măsuri sanitare stricte.

Potrivit unor surse medicale, bărbatul s-ar fi întors recent din Serbia, iar la scurt timp după revenire a început să aibă febră persistentă. Pentru că simptomele nu s-au ameliorat, acesta s-a prezentat la spital în urmă cu două zile. În prezent, este internat la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean din Reșița.

În urmă cu o săptămână, tot în vestul țării a fost raportat un alt caz de hantavirus, la un bărbat care a stat timp de doi ani internat la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor. Acesta s-a prezentat cu tuse, febră şi diaree la Spitalul Judeţean Arad, unde a fost diagnosticat cu hantavirus.

Alexandra Paraschiv

