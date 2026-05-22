Momente spectaculoase şi pline de emoţie, aseară, în Capitală. Ziua Eroilor a fost marcată, ca în fiecare an, prin ceremonii militare şi mult aşteptata retragere cu torţe, desfășurată pe un traseu simbolic din centrul Bucureștiului. Activitatea a fost preluată din tradiția militară europeană şi este menită să cinstească memoria militarilor căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă.

Ceremoniile au început în Piața Tricolorului, unde a avut loc concertul, susţinut de reprezentanţi ai Inspectoratului General al Muzicilor Militare. Imediat după, militarii au pornit în tradiționala retragere cu torțe, pe principalele artere ale Capitalei.

Defilarea a inclus Bulevardul Eroilor, zona Palatului Cotroceni și Bulevardul Vasile Milea. Militarii au defilat cu torțele aprinse, în aplauzele publicului și în acordurile fanfarei.

După aproximativ 10 kilometri parcurși prin centrul Capitalei, retragerea cu torțe se încheie la sediul Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul". Ceremonialul militar solemn marchează în fiecare an respectul față de eroii căzuți la datorie.

"E prima dată când am participat cap-coadă și e frumos că încă se păstrează tradiția", a spus un participant.

Nici cei mici nu au lipsit. Unii, mai emoţionanţi decât alţii: sperau să-și zărească tatăl printre militari.

"Mi s-a părut foarte fain, mai ales că tatăl meu este acolo, la Brigada de Gardă, și mi-a plăcut foarte mult". "Mi-a plăcut foarte mult cum au cântat și că și-au dat mult silința și că își arată iubirea față de țara lor", au afirmat doi copii.

La finalul traseului, torțele au fost stinse în liniște, iar ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului și un moment de reculegere.

