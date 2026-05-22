Val de aer tropical la început de săptămână, apoi o nouă răcire semnificativă. Prognoza meteo până pe 22 iunie

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 25 mai-22 iunie. Specialiştii anunţă că în unele regiuni va fi mai cald decât este normal, iar în altele ar putea ploua.

"La începutul săptămânii viitoare, odată cu avansul aerului tropical dinspre vestul și sud-vestul continentului, vremea va deveni caldă în cea mai mare parte a țării. Dar, din jurul datei de 28 mai, se va răci semnificativ în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, în regiunile sud-estice și la munte, unde se vor semnala averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla cu ușoare intensificări în regiunile estice și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, iar cele minime între 10 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborî până la 4–5 grade", spun specialiştii ANM.

Vremea 25 mai-1 iunie

Potrivit ANM, în săptămâna 25 mai-1 iunie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice. Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane.

Articolul continuă după reclamă

Vremea 1- 8 iunie

În săptămâna 1- 8 iunie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Vremea 8- 15 iunie

În săptămâna 8-15 iunie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea 15- 22 iunie

În săptămâna 15-22 iunie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰