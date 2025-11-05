Este doliu la Roma, în amintirea românului mort după prăbuşirea unui turn medieval. Papa Leon a transmis un mesaj de solidaritate cu familia muncitorului. Marţi seară, primarul capitalei italiene şi zeci de oficiali au participat la o procesiune prin oraş şi au depus flori la locul accidentului. Cauza tragediei nu este decoamdată cunoscută, se iau în calcul eroarea umană sau starea avansată de degradare a clădirii.

În linişte şi cu ochii în lacrimi, zeci de oameni au mărşăluit pe străzile din Roma. Din cortegiu, care a trecut şi pe lângă locul tragediei, au făcut parte primarul capitalei, dar şi colegii lui Octav Stroici, cu lumânări şi cu pancarte pe care scria: "Octav trăieşte".

Alături de ei a fost ambasadoarea României în Italia, care le-a strâns mâna pompierilor de la intervenţie.

Unul dintre salvatori i-a stat alături românului în ultimele sale 11 ore de viaţă.

"El era cu capul în jos, pe casa scării. La un moment, am reuşit să mă întind lângă el. Ne spunea mereu: Grăbiţi-vă, luaţi astea de pe mine! La un moment dat a cerut şi apă. Ne-a povestit că are o fiică. Oricum, îi tot aminteam şi noi asta", a mărturisit Gianluigi Mainella, pompier.

Soţia lui, Mariana, a povestit că bărbatul de 66 de ani a luptat până la capăt în spital, cu aceeaşi încăpăţânare cu care muncea zi de zi pe şantiere.

"I-am spus de atâtea ori: Ia-ți un an de șomaj. Nu a vrut niciodată", a spus partenera românului.

Fiica lui, Alina, l-a descris drept cel mai bun tată din lume.

"Tata a fost o persoană extraordinară, și-a iubit familia și pe cei doi nepoți ai săi. Era stâlpul familiei noastre. Avea mereu un zâmbet și o vorbă bună pentru toată lumea", a spus fiica bărbatului.

Incidentul l-a emoţionat şi pe Papa Leon, care cere măsuri de siguranţă la la locul de muncă.

"Este un drept al omului să aibă un loc de muncă demn. La care să obţină venituri pentru familie. Cu toții suntem preocupați de această problemă (siguranţa la muncă - n.r.), nu doar în Italia", a transmis Papa Leon.

În paralel, anchetatorii înceracă să afle cauza tragediei. Una dintre variante este că procesul de îndepărtare al azbestului a şubrezit clădirea. De altfel, un arhitect a povestit pentru cotidianul Il Messagero că a întocmit anual rapoarte în care avertiza auspra riscului de dezastru.

Presa italiană mai scrie că investigatorii iau în calcul și eroarea umană din partea echipelor de lucru.

