Statul român vrea despăgubiri record pentru Casa Radio din Capitală. Cererea a fost depusă de Ministerul de Finanţe care solicită daune de miliarde de euro de la investitorul străin care nu a construit la Casa Radio complexul multifuncţional promis în urmă cu 22 de ani. În replică, dezvoltatorul respinge acuzaţiile şi spune că autorităţilor de la noi au blocat proiectul.

Pentru cel mai vechi şantier din Capitală, Casa Radio, există două litigii care au blocat până acum orice încercare de dezvoltare. Unul dintre procese a fost deschis de statul român prin Ministerul de Finanţe care a dat în judecată investitorul. Acum îi cere 2 miliarde de euro daune pentru că nu a realizat proiectul promis. Damboviţa Center. Un complex multifuncţional de peste 450.000 de metri pătraţi cu mall, hoteluri şi clădiri de birouri pe care să le folosească statul român. Era înţelegerea pe care ţara noastră a avut-o în 2003 cu un investitor străin, dar s-a ales praful. Acum, autorităţile cer să se încheie parteneriatul şi să fie despăgubite.

"Dosarul are ca obiect cererea autorităţii publice de reziliere a contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia amplasamentului "Centrul Dâmbovița" şi de stabilire a părţii culpabile pentru neexecutarea proiectului şi pentru prejudiciile cauzate, respectiv a reîntoarcerii activelor puse la dispoziţie pentru acest proiect în patrimoniul statului. Valoarea prejudiciului urmează a fi decisă de către Tribunalul Arbitral în urma administrării tuturor probelor", a fost reacţia Ministerului de Finanţe. Investitorul aruncă vina pentru eşecul proiectului în cârca statului român.

"Respingem categoric acuzaţiile făcute de România. Considerăm că autorităţile române sunt responsabile pentru întârzierea şi eşecul acestui proiect prin piedici administrative repetate şi încălcând propriile obligaţii contractuale", a fost reacţia investitorului străin. Povestea Casei Radio începe în perioada comunistă, atunci când Nicolae Ceauşescu deschide şantierul în 1986. Ceremonia de inaugurare a clădirii are loc pe 23 august 1989, când doar faţada era finalizată. Construcţia începută de Nicolae Ceauşescu și care urma să găzduiască Muzeul Național al Republicii Socialiste Române, s-a blocat după Revoluție. În următorii ani, a fost transferată la Ministerul Culturii şi s-au scris multe planuri pentru clădirea mamut - sediu pentru Radiodifuziunea Română, campus studenţesc sau club sportiv. Nimic nu s-a concretizat.

Acum, Ministerul de Finanţe deţine 15% din clădire şi teren iar restul de 85% a fost concesionat investitorului străin. Deşi procesele din instanţă ţin de ani de zile clădirea pe loc, autorităţile încă au mai multe planuri. "Cu siguranţă o sală polivalentă de peste 20.000 de locuri acolo ar fi perfectă plus o zonă de promenadă şi de concerte", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei. "Un campus medical, o facultate nouă, un hub medical spitalicesc nou ar fi minunat si am porni de la o structură care ar putea fi folosită şi un teren imens. Ar face bine si studentilor, si pacientilor, si personalului medical şi mai mult decât atât ar face bine oraşului", a declarat Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar.

Litigiile pentru Casa Radio se judecă la curtea de arbitraj de la Londra. O decizie finală a judecătorilor ar putea să vină abia la finalul anului 2027.

