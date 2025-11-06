Închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale s-a încheiat oficial noaptea trecută. Ultimele persoane au trecut prin altar, încheind astfel un pelerinaj neîntrerupt de 11 zile. Începând de astăzi Catedrala va mai fi deschisă pe timpul zilei, doar pentru vizite, pana pe 14 noiembrie.

Pe ultima sută de metri, mii de pelerini au ajuns la Catedrala Naţională şi s-au aşezat în rând, cu speranţa că timpul va fi de partea lor.

Ultimii credincioşi care au păşit în Altar

Pelerinajul trebuia să se încheie la miezul-nopții, iar la 23:35 aplicația arăta că oamenii mai au de așteptat la rând aproximativ 5 ore pentru a putea ajunge în altar.

"Avem 3 ore deja, sperăm că mai stăm doua ore și gata. Noi sperăm să apucăm să intrăm, am înțeles că s-a oprit coada în spate", a povestit o pelerină.

De la miezul nopţii, însă… Mai mulți tineri din București au fost cei care au încheiat pelerinajul și au ocupat ultimele locuri în rând. Au fost ultimii care au avut ocazia să se închine în Sfântul Altar, care, de acum va fi închis pentru totdeauna publicului.

Catedrala Națională rămâne deschisă până pe 14 noiembrie

"Acolo unde este bucurie, se adună multă lume. Serile astea au fost ca nopțile de Paşte. Ca nopțile de Înviere", a spus Nectarie Busuioc, protopopul Sectorului 3 al Capitalei.

De astăzi, Catedrala Naţională va rămâne deschisă spre vizitare până pe 14 noiembrie. Mai apoi, va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor interioare. Prima slujba vă avea loc pe data de 30 noiembrie de Sfântul Andrei.

