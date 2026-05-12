Video Sute de oameni îl caută pe Alexandru, un băiat de 5 ani dispărut într-o zonă împădurită din Sibiu

Alertă maximă în județul Sibiu! Un băiețel de 5 ani este căutat de sute de persoane, după ce a dispărut într-o zonă împădurită din Sebeșu de Jos. Autoritățile, localnicii și voluntarii veniți din satele din jur s-au mobilizat imediat, după ce tatăl copilului a constatat că Alexandru a dispărut din curtea unei ferme aflate la marginea localității și a sunat la poliție.

de Andrei Naiţă

la 12.05.2026 , 08:33
Galerie (2)
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Disperaţi, oamenii îl caută prin fiecare cotlon pe micuţul Alexandru. "S-au adunat oamenii, acum sunt în jur de 500 poate chiar 1.000, îl căutăm de 4-5 ore. Am înţeles că are ceva probleme, nu vorbeşte ca lumea şi nici nu răspunde, că noi am strigat, nu răspunde numai dacă cunoaşte persoana", spune un localnic. "Iniţial din ce am auzit a fost în primă fază alarmă falsă, că l-ar fi găsit, s-a dovedit de fapt că nu ar fi găsit copilul, în următoarea secundă ne-am urcat toţi în maşini şi am pornit", spune un altul.

Au fost înălţate drone şi inclusiv un elicopter a fost ridicat de la sol

Au fost înălţate drone şi inclusiv un elicopter a fost ridicat de la sol, s-au folosit camere cu termoviziune pentru verificarea zonelor împădurite și greu accesibile, dar nici urmă de copil. Autorităţile au trimis şi un mesaj Ro-Alert. "Impactul emoţional este foarte puternic pentru acest incident, ne dorim foarte mult să îl găsim pe Alexandru", a declarat Andreea Anghel, primar comuna Sebeşu de Jos. "Facem apel pe această cale la toţi cetăţenii care deţin informaţii cu privire la prezenta speţă să apeleze numărul unic de urgenţă 112, sau să anunţe toate informaţiile pe care le deţin la cea mai apropiată unitate de poliţie", a declarat Vlad Teodosiu, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru are aproximativ 1 metru şi păr scurt şaten. La momentul dispariţiei purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albă. Dacă deţineţi informaţii sunte rugaţi să apelaţi de urgenţă numărul unic de urgenţă 112 sau să mergeţi la cea mai apropiată secţie de poliţie.

Andrei Naiţă Like
sibiu copil politie
Înapoi la Homepage
Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire”
Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire”
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Gigi Becali a ANALIZAT sigla lui Dinamo: “AU UNIT VÂRCOLACUL CU CAPUL DE LUP! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
Gigi Becali a ANALIZAT sigla lui Dinamo: “AU UNIT VÂRCOLACUL CU CAPUL DE LUP! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
Tatăl tinerei ucise din Bihor, mărturisiri cutremurătoare! Unde a fost găsit telefonul Alisiei
Tatăl tinerei ucise din Bihor, mărturisiri cutremurătoare! Unde a fost găsit telefonul Alisiei
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a întâmplat să trimiteţi CV-ul pentru un job şi să nu fiţi contactat pentru interviu?
Observator » Evenimente » Sute de oameni îl caută pe Alexandru, un băiat de 5 ani dispărut într-o zonă împădurită din Sibiu
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.