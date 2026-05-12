Alertă maximă în județul Sibiu! Un băiețel de 5 ani este căutat de sute de persoane, după ce a dispărut într-o zonă împădurită din Sebeșu de Jos. Autoritățile, localnicii și voluntarii veniți din satele din jur s-au mobilizat imediat, după ce tatăl copilului a constatat că Alexandru a dispărut din curtea unei ferme aflate la marginea localității și a sunat la poliție.

Disperaţi, oamenii îl caută prin fiecare cotlon pe micuţul Alexandru. "S-au adunat oamenii, acum sunt în jur de 500 poate chiar 1.000, îl căutăm de 4-5 ore. Am înţeles că are ceva probleme, nu vorbeşte ca lumea şi nici nu răspunde, că noi am strigat, nu răspunde numai dacă cunoaşte persoana", spune un localnic. "Iniţial din ce am auzit a fost în primă fază alarmă falsă, că l-ar fi găsit, s-a dovedit de fapt că nu ar fi găsit copilul, în următoarea secundă ne-am urcat toţi în maşini şi am pornit", spune un altul.

Au fost înălţate drone şi inclusiv un elicopter a fost ridicat de la sol

Au fost înălţate drone şi inclusiv un elicopter a fost ridicat de la sol, s-au folosit camere cu termoviziune pentru verificarea zonelor împădurite și greu accesibile, dar nici urmă de copil. Autorităţile au trimis şi un mesaj Ro-Alert. "Impactul emoţional este foarte puternic pentru acest incident, ne dorim foarte mult să îl găsim pe Alexandru", a declarat Andreea Anghel, primar comuna Sebeşu de Jos. "Facem apel pe această cale la toţi cetăţenii care deţin informaţii cu privire la prezenta speţă să apeleze numărul unic de urgenţă 112, sau să anunţe toate informaţiile pe care le deţin la cea mai apropiată unitate de poliţie", a declarat Vlad Teodosiu, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru are aproximativ 1 metru şi păr scurt şaten. La momentul dispariţiei purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albă. Dacă deţineţi informaţii sunte rugaţi să apelaţi de urgenţă numărul unic de urgenţă 112 sau să mergeţi la cea mai apropiată secţie de poliţie.

Andrei Naiţă Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰