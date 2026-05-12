La mai mult de cinci luni după ce Statele Unite l-au capturat pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro, președintele Donald Trump a sugerat din nou că administrația sa ar încerca să anexeze țara bogată în petrol.

Donald Trump susţine că "ia în considerare" să facă din Venezuela al 51-lea stat american

Președintele i-a declarat luni, 11 mai, corespondentului Fox News John Roberts, că acum "ia în serios în considerare o mișcare pentru a face din Venezuela cel de-al 51-lea stat".

Însă actualul lider al națiunii sud-americane a respins rapid ideea.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat că țara sa nu are niciun plan de a fi anexată de Statele Unite, potrivit Associated Press.

"Vom continua să ne apărăm integritatea, suveranitatea, independența, istoria”, a declarat Rodríguez la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, adăugând că Venezuela „nu este o colonie, ci o țară liberă".

De la operațiunea militară a Statelor Unite din Venezuela, care a dus la arestarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, Trump și-a semnalat intenția de a administra cel puțin temporar țara sud-americană, împreună cu infrastructura sa petrolieră.

"Vom conduce țara până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă", a declarat Trump în ianuarie. "Vrem pace, libertate și dreptate pentru marele popor al Venezuelei."

În lunile care au urmat operațiunii, Trump s-a bazat și pe Rodriguez, fostul vicepreședinte al lui Maduro, în vârstă de 56 de ani, pentru a garanta stabilitatea în Venezuela, în timp ce acesta acordă prioritate accesului companiilor americane la rezervele de petrol ale națiunilor OPEC.

OPEC, sau Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, este un grup de 12 producători de petrol, în principal din Africa și Orientul Mijlociu.

Într-o declarație pentru USA TODAY, secretarul de presă adjunct al Casei Albe, Olivia Whales, a declarat: "Așa cum a spus președintele, relațiile dintre Venezuela și Statele Unite au fost extraordinare. Petrolul începe să curgă, iar sume mari de bani, nevăzute de mulți ani, vor ajuta în curând poporul Venezuelei."

Conform Constituției, Trump nu poate declara legal Venezuela cel de-al 51-lea stat fără aprobarea Congresului sau consimțământul Venezuelei.

"State noi pot fi admise de Congres în această Uniune; dar niciun stat nou nu va fi format sau înființat în jurisdicția vreunui alt stat; și niciun stat nu va fi format prin unirea a două sau mai multe state sau părți de state fără consimțământul legislativelor statelor în cauză, precum și al Congresului", prevede articolul IV.

