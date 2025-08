Ileana are 19 ani şi e as în aer. Tânăra a bifat deja peste 100 de zboruri cu paraşuta. "Este foarte frumos, plin de aventură şi adrenalină. Simţi că pluteşti, simţi că visezi, că poţi să faci orice", spune Ileana. Pentru aceeaşi senzaţie unică s-au înscris la cursuri şi aceşti tineri. Au ajuns rapid dependenţi de adrenalină. "Mie îmi place din ce în ce mai mult. M-a prins şi continuă să mă prindă din ce în ce mai tare paraşutismul. Eu am crezut că o să încerc aşa ca un hobby, dar îmi place extrem de mult să fiu din ce în ce mai des în aer", a declarat Paul Mureșan.

Iar libertatea pe care o simţi la înălţime e unică. "Aceste cursuri, iniţial sunt pentru cei care îşi doresc să se descopere pe ei, să înveţe lucruri noi. Acestea pot să devină până la urmă o posibilitate de o cariră, să ajungă să zboare alături de noi sau la companii aeriene. Cei care sunt cei mai buni sportivi ai noştri vor reprezenta România la campionatele şi concursurile internaţionale", a declarat Alin Droboș, comandant Aeroclub Baia Mare. Un curs de pregătire pentru parașutism costă 1.200 de euro şi durează aproape 4 luni.

