Sute de tone de plase de pescuit sunt abandonate în adâncuri. Uneltele pescăreşti care ajung în mare pot prinde, încurca, sufoca sau chiar ucide animalele marine. În ultimul an, şapte tone de plase au fost scoase din mare.

Plasele pescăreşti abandonate sau pierdute sunt un pericol uriaș pentru vietățile marine.

Specialiștii le numesc plase fantomă și avertizează că ele reprezintă una dintre cele mai grave amenințări pentru ecosistemul Mării Negre.

Până acum, biologii de la organizația "Mare Nostrum" au reușit să scoată din Marea Neagra 7 tone de plase pescărești.

Singura problemă este că, la noi în ţară, astfel de centre de colectare a deşeurilor din mare nu există deocamdată. Pescarii ar putea să le adune, dar trebuie un proiect în acest sens.

Potrivit statisticilor, 136.000 de viețuitoare marine mor anual în Marea Neagră din cauza acestor unelte de pescuit fantomă.

