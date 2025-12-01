Tradiţii vechi şi obiceiuri noi de 1 decembrie. La Constanţa, mai mulţi tineri au dus steagul României în apa rece a mării, iar în Bucovina s-a sărbătorit în port popular şi în faţa meselor pline. Între timp, turiştii de la munte au avut parte de o surpriză neaşteptată. La cote înalte a nins suficient cât pentru o bulgăreală, o tură cu sania şi multe poze spectaculoase.

În costume populare, cu mese îmbelşugate şi hore tradiţionale. Aşa au petrecut Ziua Naţională turiştii în Bucovina.

Turiștii pe care Ziua Națională i-a prins la munte s-au bucurat de zăpadă.

Iar administratorii domeniului schiabil fac pregătiri pentru deschiderea pârtiilor.

În Constanţa, câţiva localnici au făcut deja o tradiţie din a face baie în apa mării de 1 Decembrie. Printre ei, şi Vladimir, un băieţel curajos de 6 ani.

7-8 grade Celsius au fost în aer iar apa a avut 10 grade. Curajoşilor din apă li s-au alăturat şi câţiva sportivi, care au ieșit cu caiacele.

