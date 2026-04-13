Tânăr de 18 ani din Alba, reţinut după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani

Un bărbat de 47 de ani din Alba a murit în urma unei altercații violente în familie. Principalul suspect este un tânăr de 18 ani, care ar fi aruncat un cuțit spre victimă, lovind-o în piept. Incidentul, produs pe fondul consumului de alcool, a dus și la reținerea mamei agresorului, acuzată că și-a atacat soțul în timpul aceluiași scandal.

Incidentele violente au avut loc într-o casă din localitatea Cenade, judeţul Alba, în noaptea de duminică spre luni, un bărbat fiind cel care a sunat la 112 pentru a solicita intervenţia autorităţilor, potrivit News.ro.

Primele date din anchetă arată că totul s-a produs pe fondul consumului de alcool şi al unor discuţii purtate în contradictoriu, între membrii unei familii.

În primă fază, scandalul a pornit între un bărbat de 28 de ani şi un tânăr de 18 ani.

"Pentru a aplana conflictul, între cei doi ar fi intervenit un bărbat în vârstă de 33 de ani. Ulterior, ar fi intervenit şi mama tânărului de 18 ani, în vârstă de 36 de ani, care l-ar fi zgâriat cu un obiect ascuţit-înţepător, în zona feţei, pe soţul ei, în vârstă de 33 de ani, provocându-i leziuni corporale minore, fără a necesita transportul la spital. De asemenea, pentru a aplana conflictul, ar fi intervenit doi bărbaţi, în vârstă de 39, respectiv 47 de ani, ambii din localitatea Cenade. Tânărul de 18 ani ar fi aruncat cu un obiect ascuţit-înţepător înspre persoane şi l-ar fi lovit pe bărbatul de 47 de ani, în zona pieptului, provocându-i decesul", au transmis oficialii Poliţiei judeţene Alba.

Echipajul SMURD ajuns acolo nu a mai putut face nimic pentru a salva viaţa victimei.

Luni, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reţinerea pentru 24 de ore a tânărului de 18 ani, inculpat pentru omor. Mama sa a fost, de asemenea, reţinută, fiind acuzată de violenţă în familie.

