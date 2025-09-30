Tragedie, azi noapte, în municipiul Piteşti din judeţul Argeş. Un băiat de 18 ani a fost ucis, după ce două autoturisme s-au lovit violent, iar unul dintre ele a ricoşat în victimă. Culmea, tânărul a fost lovit chiar de maşina de ridesharing care venise să-l ia.

Acesta a intrat în stop cardio-respirator şi a fost transportat de urgenţă la spital. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

În urma impactului puternic, unul dintre şoferi a rămas încarcerat şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior, a fost şi el transportat la o unitate spitalicească. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰