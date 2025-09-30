Antena Meniu Search
Video Tânăr de 18 ani, ucis chiar de mașina de ridesharing chemată să-l ia. Accident de groază în Piteşti

Tragedie, azi noapte, în municipiul Piteşti din judeţul Argeş. Un băiat de 18 ani a fost ucis, după ce două autoturisme s-au lovit violent, iar unul dintre ele a ricoşat în victimă. Culmea, tânărul a fost lovit chiar de maşina de ridesharing care venise să-l ia. 

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 08:19

Acesta a intrat în stop cardio-respirator şi a fost transportat de urgenţă la spital. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

În urma impactului puternic, unul dintre şoferi a rămas încarcerat şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior, a fost şi el transportat la o unitate spitalicească. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.

accident pitesti masina ridesharing tanar
