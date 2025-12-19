Accident cumplit în Piteşti, unde o femeie de 70 de ani a fost lovită de trenuleţul de la târgul de Crăciun.

Victima se plimba prin centrul oraşului când a fost accidentată de trenuleţ. Conducătorul trenulețului a claxonat-o.

În acel moment, femeia s-a speriat şi, în loc să se oprească, a ajuns în fața vehiculului. Din fericire, a suferit doar o fractură de gleznă, iar medicii care au sosit la faţa locului au transportat-o de urgenţă la spital.

Va avea, însă, nevoie de o intervenţie chirurgicală. Poliţiştii au deschis o anchetă.

