Cel de-al treilea suporter grec, rănit grav în accidentul din judeţul Timiş, a fost transferat ieri acasă, la Salonic. Bărbatul a rămas internat la Spitalul Judeţean Timişoara, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale, după ce medicii au constatat că avea nişte complicaţii. După ce testele medicale au fost favorabile, tânărul a putut fi în sfârşit transportat cu o aeronavă medicală în ţara natală.

Băiatul de 20 de ani a fost singura victima care a mai rămas internat la Timișoara. Din cauza unor complicaţii acesta a trebuit să fie operat de urgenţă.

"Este o intervenţie la nivelul coloanei cervicale, de stabilizare, fapt care i-a dat pacientului şansa să îşi recupereze deficitul neurologic şi să se refacă în continuare", a precizat medicul Cristian Sebastian Leuce.

"Riscul major era să paralizeze complet, s-a intervenit, toate semnele arată că s-a evitat această complicaţie gravă", a declarat medicul Dorel Săndesc.

Articolul continuă după reclamă

"Din fericire băiatul a reacţionat foarte bine la operaţia pe care a trebuit să o suporte zilele trecute", a spus Roxana-Andreea Tîrpe-Manasia, Prefectura Timiș.

După ce testele medicale au indicat rezultate favorabile, tânărul a fost transferat în siguranţă acasă cu o aeronavă a Forţelor Aeriene Elene specializată în transportul victimelor critice.

Accidentul în care şapte oameni au murit, iar trei au fost grav răniţi este considerat unul dintre cele mai grave din ultimii ani, petrecute în judeţul Timiş.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei V-aţi planificat deja concediul de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰