Tânăr de 25 de ani din Sibiu, strivit mortal de un arbore în timp ce trăgea cu un utilaj alt copac

Un tânăr în vârstă de 25 de ani a decedat miercuri după ce a fost lovit de un arbore, în timp ce trăgea cu un utilaj alt copac, într-o pădure din localitatea Moşna, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Sibiu, Izabela Brad.

de Redactia Observator

la 15.10.2025 , 15:52
copac tăiat Tânăr de 25 de ani din Sibiu, strivit mortal de un arbore - Shutterstock

Potrivit sursei citate de Agerpres, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la producerea incidentului.

"În timp ce opera un utilaj în fondul de exploatare forestieră de pe raza localităţii Moşna, din cauze care urmează a se stabili, tânărul ar fi fost lovit de un arbore, care ar fi căzut peste el. Din păcate, la sosirea echipajelor medicale la faţa locului, tânărul prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarat decedat", a precizat reprezentanta IPJ Sibiu.

În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, urmând a fi stabilite toate împrejurările în care s-a produs tragedia. 

sibiu padure copac mort
