Design unic şi mulţi cai putere. Au fost ingredientele perfecte pentru expoziţia auto din weekend de la Suceava, unde maşini de drift, off-road şi chiar cele din secolul trecut au fost vedete incontestabile.

"Ediţia aceasta avem în jur de 100 de maşini participante la diferite categorii, cum ar fi: retro, offroad, tunning şi chiar 2 maşini de drift. Avem şi pe partea de retro maşini foarte vechi chiar din 1963 avem 2 exemplare de maşini", a spus Drd. ing. Marian Zaharescu, Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică.

Frumuseţea s-a împletit şi cu inovaţia.

"Am încercat să organizăm evenimentul să fie cât mai interactiv. De aceea am adus de la facultate şi un simulator auto realizat de studenţi la o lucrare de licenţă. Avem o imprimantă 3D. Facem nişte bănuţi pentru cărucioarele din supermarket şi la fel le dăm participanţilor la eveniment. După care avem un simulator de sudură cu realitate augumentată", a afirmat Dr. ing. Ștefan Lupescu, șef de lucrări.

Printre vedete s-au numărat și proiectele realizate de studenții mai mari, adevărate exemple pentru colegii mai mici.

"Acest buggy este foarte bun la offroad, în special la mers în pădure, pe dealuri. O să îşi ofere nişte senzaţii foarte mişto având în vedere că nici parbriz nu avem aşa că vei simţi foarte bine aerul în ochii tăi, dar desigur o să purtăm cască. Iar cealaltă maşină e foarte bună pe partea de stradă. Este un Mitsubishi Galant şi este inclusiv cu suspensii sport, lăsată mult mai aproape de asfalt ca să simţi mai bine contactul cu asfaltul şi stabilitatea maşinii", a spus un student.

A fost pentru a doua oară când profesori universitari și studenți ai Facultății de Mecanică din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava au organizat o astfel de expoziţie auto. Şi nu vor să fie ultima.

