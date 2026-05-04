Copil de 4 ani, înecat într-o baltă din Vrancea după ce a fugit de lângă mamă. Cei doi erau în vizită la rude

Un copil de doar 4 ani și 6 luni a murit, duminică după-amiază, în județul Vrancea, după ce a fost găsit într-o baltă neamenajată, la scurt timp după ce dispăruse de la o locuință unde se afla în vizită. Deși echipele de intervenție au ajuns rapid și au început manevrele de resuscitare, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Sfârșit tragic pentru un copil de 4 ani, găsit fără viață într-o baltă din Vrancea

Imediat după sesizarea mamei privind dispariţia copilului, au fost mobilizate de urgenţă efective mărite de poliţişti, jandarmi şi pompieri, sprijiniţi de autorităţi locale şi voluntari, fiind demarate căutări în zonă.

"La data de 3 mai, în jurul orei 15:26, poliţiştii din cadrul IPJ Vrancea au fost sesizaţi direct de către o femeie cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 4 ani şi 6 luni, a plecat de la o locuinţă din comuna Suraia, unde se afla în vizită, într-o direcţie necunoscută şi nu a mai putut fi găsit. Au fost mobilizate de urgenţă efective mărite de poliţişti, jandarmi, pompieri, sprijiniţi de reprezentanţi ai autorităţilor locale şi voluntari, fiind desfăşurate activităţi de căutare în zonă. După aproximativ o oră de la sesizare, minorul a fost identificat într-o baltă neamenajată, situată la o distanţă de aproximativ 1-1,5 km de locul plecării. Acesta a fost scos imediat din apă, fiind iniţiate manevre de prim-ajutor până la sosirea echipajului medical", a transmis IPJ Vrancea.

La faţa locului, echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea a constatat decesul copilului.

Articolul continuă după reclamă

Cadavrul a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Vrancea, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei decesului.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰