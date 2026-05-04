Filmul răpirii unei românce în Austria. Fostul iubit va fi anchetat la întoarcerea în ţară 

Alertă internaţională după ce o româncă de 26 de ani a fost răpită de pe o autostradă din Austria de fostul iubit. Tânăra avea ordin de restricţie împotriva răpitorului, dar asta nu l-a oprit pe bărbatul de 28 de ani. După ore întregi de căutări, cei doi au fost găsiţi în Ungaria, însă lăsaţi liberi, pe rând, să plece.

Tânăra de 26 de ani a dat nas în nas cu fostul partener într-o parcare de lângă Linz, Austria. După un schimb acid de replici, femeia a fost băgată cu forţa în maşină, iar individul a plecat în trombă. Actualul iubit al tinerei a dat alarma.

"Fostul său concubin, în vârstă de 28 de ani, din Lechinţa, făcea obiectul unui ordin de protecţie provizoriu, pentru 5 zile, acesta fiind obligat să nu se apropie de victimă sau de locuinţa acesteia", a declarat Mate Aurica, purtător de cuvânt IPJ Mureş.

S-a declanşat o alertă internaţională, iar, în scurt timp, mai mulţi poliţişti de frontieră au fost mobilizaţi. Individul a reuşit să treacă vama în Ungaria. După 400 de kilometri, a fost prins lângă Budapesta. Poliţiştii maghiari i-au reţinut pe amândoi şi au fost audiaţi.

Articolul continuă după reclamă

"Din datele pe care le-am primit de la colegii din Ungaria, (n.r. femeia) nu a depus plângere împotriva lui. Femeia şi-a manifestat intenţia de a se întoarce în Austria", a declarat Octavian Dan, purtătorul de cuvânt al Poliţie Române.

Bărbatul de 28 de ani este cercetat acum pentru încălcarea ordinului de protecţie, dar şi pentru lipsire de libertate. Vecinii săi nu-l credeau periculos.

"E rău destul că a mers şi a răpit-o de pe autostradă. Un băiat la locul lui, lucrează... Nu îmi vine să cred că a făcut aşa ceva, eu nu-l cred în stare de aşa ceva", spun oamenii. Bărbatul a fost lăsat liber de poliţiştii maghiari, însă va fi anchetat de poliţiştii români la întoarcerea în ţară.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰