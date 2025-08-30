Antena Meniu Search
Tânăr din Băleşti, filmat în timp ce plimba un prieten întins pe plafonul maşinii. Nu avea permis de conducere

Un tânăr de 20 de ani din Bălești a fost identificat de polițiști după ce a fost filmat conducând fără permis, în timp ce o persoană stătea pe plafonul mașinii aflate în mers. Pe lângă dosarul penal pentru conducere fără permis, acesta a fost amendat cu 1.215 lei, mai scrie Mediafax.

de Redactia Observator

la 30.08.2025 , 20:28
Tânăr din Băleşti, filmat în timp ce plimba un prieten întins pe plafonul maşinii. Nu avea permis de conducere - Captură Facebook

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier - Poliția Municipiului Târgu Jiu au identificat, la data de 29 august, un tânăr de 20 de ani din comuna Bălești, după ce pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare video în care o persoană era transportată pe plafonul unui autoturism aflat în mers.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis.

Pe lângă dosarul penal, tânărul a fost sancționat contravențional, conform OUG 195/2002, cu o amendă de 1.215 lei.

