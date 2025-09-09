Sfârşit tragic pentru un bărbat de 36 de ani din judeţul Constanţa. Maşina pe care bărbatul o conducea a lovit în plin remorca unui camion oprit pe marginea drumului. Vă avertizăm că urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoţional!

Echipajele care au ajuns la locul accidentului nu au putut face nimic ca să salveze viaţa bărbatului prins între fiare. Din fericire, însă, nicio altă persoană nu a mai fost rănită.

Şofer mort după un impact cu un camion parcat, în Braşov

Tragedia s-a produs pe strada Nicolae Pop din municipiul Braşov.

"Primele date obținute de la fața locului indică faptul că un autoturism, condus de un bărbat de 36 de ani, ar fi intrat în coliziune cu partea din spate a unui autocamion cu remorcă, care se afla staționat pe partea carosabilă. În urma impactului, din nefericire, conducătorul autoturismului, aflat singur în vehicul, a decedat. Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca la finalizarea acestora să fie stabilite cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului rutier", au transmis reprezentanţii IPj Braşov.

Poliţiştii au deschis o anchetă şi încearcă acum să stabilească cum a avut loc întregul accident.

