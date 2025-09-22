Antena Meniu Search
Tânăr din Dâmboviţa, reţinut după ce a distrus uşa unei biserici şi cinci cruci din cimitir în mijlocul nopţii

Un tânăr de 26 de ani, din localitatea Bilciureşti, a fost reţinut de autorităţi după ce a distrus uşa bisericii din comună şi cinci cruci din cimitir, informează, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.

la 22.09.2025 , 13:28
"Din investigaţii a rezultat că, în cursul nopţii de 21 spre 22 august, bărbatul ar fi provocat distrugeri la nivelul uşii de acces al unei biserici din localitatea Bilciureşti, prin aceea că ar fi spart geam şi ar fi smuls mânerul. În plus, acesta ar fi distrus cinci cruci ale mormintelor din cimitirul aceleiaşi biserici", au precizat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

Autorul a fost reţinut duminică, iar în cursul zilei de luni va fi prezentat magistraţilor în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

"În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere", mai anunţă IPJ Dâmboviţa.

