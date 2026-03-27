Un tânăr de 21 de ani din judeţul Mehedinţi a fost reţinut de poliţişti după ce şi-a stropit brăţara de monitorizare cu şampanie.

Un tânăr în vârstă de 21 de ani din Mehedinţi a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi încercat să-şi saboteze sistemul de monitorizare electronică. Potrivit anchetatorilor, acesta şi-ar fi stropit brăţara de supraveghere cu şampanie, şi s-a şi filmat, gest care a atras atenţia autorităţilor.

Dispozitivul îi fusese montat în urma unui conflict violent cu un tânăr în vârstă de 26, care i-a fost şi victimă. Tânărul s-a ales cu lovituri în zona spatelui şi a capului şi are nevoie şi acum de îngrijiri.

Asupra agresorului a fost găsit şi un cuţit la momentul respectiv. Victima susţine că îi este frică pentru viaţa sa şi că totul ar fi fost premeditat.

