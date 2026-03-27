Video Tânăr din Mehedinţi, filmat în timp ce îşi stropea brăţara de monitorizare cu şampanie. A fost reţinut din nou

Un tânăr de 21 de ani din judeţul Mehedinţi a fost reţinut de poliţişti după ce şi-a stropit brăţara de monitorizare cu şampanie. 

de Redactia Observator

la 27.03.2026 , 07:35

Un tânăr în vârstă de 21 de ani din Mehedinţi a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi încercat să-şi saboteze sistemul de monitorizare electronică. Potrivit anchetatorilor, acesta şi-ar fi stropit brăţara de supraveghere cu şampanie, şi s-a şi filmat, gest care a atras atenţia autorităţilor.

Dispozitivul îi fusese montat în urma unui conflict violent cu un tânăr în vârstă de 26, care i-a fost şi victimă. Tânărul s-a ales cu lovituri în zona spatelui şi a capului şi are nevoie şi acum de îngrijiri. 

Asupra agresorului a fost găsit şi un cuţit la momentul respectiv. Victima susţine că îi este frică pentru viaţa sa şi că totul ar fi fost premeditat.

agresor bratara de monitorizare mehedinti bataie politie victima sampanie
