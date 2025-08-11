Tânăr şofer, surprins de radar în Călăraşi cu 110 km/h peste limita legală

Un tânăr șofer, în vârstă de 29 de ani a fost surprins de aparatul radar conducînd cu peste 160 de kilometri pe oră, într-o localitate din județul Călărași. Polițiștii l-au amendat și i-au reținut, atât permisul de conducere, cât și certificatul de înmatriculare, informează Mediafax.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași continuă activitățile din cadrul operațiunii "ROADPOL Speed", desfășurată la nivel european, având ca obiectiv prevenirea accidentelor rutiere provocate de viteza excesivă și depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză.

Ce pedeapsă a primit şoferul

În timpul operațiunii, sâmbătă, în jurul orei 22:28, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un tânăr de 29 de ani în timp ce conducea un autoturism pe DN 31, în localitatea Chiselet, cu viteza de 161 km/h, deși limita legală pe acel sector de drum este de 50 km/h.

Șoferul a fost amendat cu 6.682 lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru o perioadă de 150 de zile. Totodată, polițiștii au dispus retragerea certificatului de înmatriculare, ca urmare a unor defecțiuni tehnice constatate la vehicul.

