Un bărbat şi-a agresat iubita în Parcul Drumul Taberei din Capitală. Câteva femeia i-au luat apărea victimei, până când un polițist aflat în timpul liber a intervenit şi l-a imobilizat pe agresor.

Tânără atacată de iubit în Drumul Taberei din Capitală. Un polițist aflat în timpul liber l-a imobilizat - Shutterstock / Imagine ilustrativă

Un incident de violență domestică s-a petrecut, sâmbătă, în Parcul Drumul Taberei din Capitală, potrivit Mediafax.

"La data de 6 septembrie 2025, în jurul orei 15:30, Secția 25 Poliție a fost sesizată prin apel 112 cu privire la un incident de violență domestică produs în Parcul Drumul Taberei, unde o femeie era agresată fizic de către concubinul acesteia", a anunțat Poliția Capitalei.

Un polițist, din cadrul Secției 25, aflat în timpul liber, a îndepărtat agresorul și a asigurat protecția victimei. Cele două persoane au fost conduse la sediul secției pentru clarificarea situației.

"În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, a reieșit că victima se afla în risc iminent, însă aceasta a refuzat emiterea unui ordin de protecție și nu a dorit să depună plângere penală", potrivit comunicatului transmis de Poliţia Capitalei.

Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 61/1991, cu amendă în valoare de 700 de lei.

