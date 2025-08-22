Tânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident în timp ce o atingea

S-a urcat într-un Uber ca să ajungă în siguranţă acasă. Nu a bănuit nicio clipă că drumul ei se va transforma într-un coşmar. O tânără de 19 ani a ajuns la spital, după ce şoferul care o hărţuia în timpul drumului a făcut accident.

Distras de tânără, bărbatul nu s-a mai uitat la drum şi a intrat în două autoturisme oprite la o trecere de pietoni.

Hărţuită în Uber

Cu doar câteva clipe înainte de accident, fata îi trimisese tatălui mesaje disperate pe telefon, semnalând că șoferul o hărțuia și că se simțea în pericol.

Articolul continuă după reclamă

„Mi-a scris fata mea: Tata, uite ăsta de la Uber îmi pune mâna pe picior, nu e atent, conduce foarte tare. Nu a fost atent la drum și s-a izbit de alte mașini. Vreau să mi se facă dreptate pentru ce s-a întâmplat cu copilul meu”, a povestit tatăl fetei pentru Antena 3.

Ce spun poliţiştii

În data de 21 august a.c., un bărbat de 32 de ani, care presta servicii de tip ride-sharing, a condus un autoturism pe Calea Circumvalațiunii dinspre strada Gheorghe Lazăr, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu autoturismul din fața sa condus de un bărbat de 31 de ani, care, la rândul său, a fost proiectat într-un alt autoturism condus de o femeie în vârstă de 38 de ani.

În urma coliziunii, a rezultat o victimă, respectiv o tânără de 19 ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 32 de ani. Toți cei 3 șoferi implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. De asemenea, sunt efectuate verificări și cu privire la infracțiunea de agresiune sexuală, întrucât se pare că fetei i-ar fi fost pusă mâna pe picior de către șofer.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰