Au fost şi români care au ales să petreacă Crăciunul într-o atmosferă aproape estivală. Au lăsat deoparte hainele groase, au îmbrăcat costumele de baie şi s-au răsfăţat cu orele în bazinele cu apă din ţară. Între momentele de relaxare, s-au bucurat de bucatele alese, pregătite special pentru masa de sărbătoare.

Sovata a devenit una dintre cele mai căutate destinaţii de sărbători de la noi din ţară. Şi explicaţia este una simplă - staţiunea s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioada, iar turiştii se pot bucura nu doar de peisajele spectaculoase, ci şi de bazinele cu apă sărată sau dulce. Iar cei care au ales să-și petreacă Crăciunul aici au tras lozul norocos.

"Muzică bună, băutură bună, mâncare bună.

A fost aperitivul foarte bun. A fost exact ca la ţară. Caltaboși, tobă, salată boeuf, kaizer, brânză", spun turiştii.

Pentru acest turist din Sfântu Gheorghe, Crăciunul are aceeași locaţie de 16 ani. Revine an de an la Sovata pentru liniștea și frumusețea stațiunii, dar și pentru un motiv special - aici îi sărbătorește, de fiecare dată, ziua de naştere soției.

"Am avut tort. Am avut petrecere. Toată sala i-a cântat soţiei la mulţi ani de pentru 68 de ani. A fost mâncare foarte bună. Atmosfera plăcută!", spune un turist.

Pentru cei care au savurat din plin bucatele de pe masa de Crăciun, o baie în bazinele cu apă termală a fost alegerea perfectă după ospăț.

"Prea multă mâncare, prea multă băutură. Acum trebuie să scoatem tot afară. Metoda ideală: de la masă, direct în apă, ca balenele"

"E zonă frumoasă, zonă de munte. Condiţiile la hotel, bune. Avem piscină în interiorul hotelului, ceea ce e un avantaj foarte mare, ca să nu ne deplasăm mult", spun turiştii.

Sunt principalele motive pentru care turiştii aleg în număr tot mai mare să-și petreacă sărbătorile de iarnă la Sovata. Iar asta se vede în gradul de ocupare al staţiunii, care este de 100%.

Nici Băile Sărate din Ocna Mureș din judeţul Alba nu au dus lipsă de turiști. Unii s-au relaxat în apa sărată, alții au ales bazinele cu apă dulce, dar toți au avut acelaşi scop: să se relaxeze.

"E o zi liberă. Să mă simt bine. E diferit de alte zile. Apa e perfectă. Se poate înota. Dai mâncarea jos. Arzi nişte calorii. Ai saună, apă sărată, pentru puţină sănătate la oase", spune o turistă.

Şi cum relaxarea s-a simţit din plin, fiecare loc le-a oferit turiştilor o experiență unică.

"E bine! E cald! Saune, jacuzzi, bazine încălzite: două sărate, unul dulce. Tot ce ne trebuie", spune Tiberiu Martin, reprezentant băi Ocna Mureş

Iar cum românii sunt obişnuiţi să petreacă trei zile și trei nopți, distracția continuă

