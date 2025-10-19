Tragedie în Munții Piatra Craiului. O femeie de 29 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat și a căzut într-o râpă. Salvamontiștii au ajuns la victimă după 10 ore, din cauza vremii. Din păcate, tânăra nu a supraviețuit. Turista făcea parte dintr-un grup format pe o rețea socială, alături de persoane pe care le cunoștea de puțin timp. Salvatorii spun că nu era echipată corespunzător pentru traseu.

Salvamontiștii din Zărnești au fost alertați în jurul orei 13:30, după ce prietenii femeii au anunțat dispariția ei vizuală într-o zonă extrem de abruptă. O filmare primită ulterior a confirmat că turista alunecase pe versantul vestic, în condiții de iarnă instalată și vizibilitate foarte redusă.

O echipă de prim-răspuns formată din cinci salvatori montani a plecat imediat spre locul indicat, cu echipament medical și tehnic complet, pregătită pentru intervenție în cazul în care victima ar fi fost în viață. Ulterior, alți unsprezece salvatori s-au alăturat operațiunii, însă misiunea s-a încheiat tragic. Corpul femeii a fost găsit în zona "La Grote", pe traseul "La Lanțuri".

Căderea de aproximativ 250 de metri i-a provocat traumatisme incompatibile cu viața. Recuperarea trupului a fost extrem de dificilă și s-a finalizat târziu, în jurul orei 23:00.



Salvamontiștii trag acum un semnal de alarmă pentru toți cei care aleg trasee periculoase fără experiență și echipament adecvat.

"Uneori trebuie să înțelegem că turele "bizare", preluate de pe un track de ceas sau telefon, fără echipament adecvat și experiență montană reală, pot avea consecințe tragice. În condițiile actuale, echipamentul necesar ar fi trebuit să însemne mult mai mult decât o pereche de gheruțe și o cască, iar un colectiv de tură format din persoane care s-au văzut de câteva ori nu poate asigura, realist vorbind, desfășurarea unei ture reușite și sigure. Atenție. Prudență. Renunțare. Acestea rămân cuvintele pe care dorim să le transmitem tuturor celor care aleg muntele în condiții dificile. Transmitem condoleanțe familiei și putere în a accepta cele întâmplate, știind că urmează momente extrem de grele pentru cei dragi", au transmis salvatorii montani.

