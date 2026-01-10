Antena Meniu Search
Tânără din Alba, reţinută pentru înşelăciune după o comandă online. A păstrat hainele, fără să le achite

O tânără de 18 ani din județul Bistrița-Năsăud a fost reținută pentru 24 de ore, fiind cercetată pentru înșelăciune, după ce a comandat mai multe articole vestimentare online, în valoare de aproape 20.000 de lei, pe care a refuzat atât să le achite, cât și să le returneze, invocând faptul că nu i se potrivesc. 

10.01.2026
Dosarul penal a fost deschis de polițiștii din județul Alba, după ce o femeie din Alba Iulia a sesizat că a trimis haine unei tinere, prin intermediul unei rețele de socializare, însă aceasta nu a mai plătit produsele și nici nu le-a restituit.

Potrivit anchetatorilor, tânăra de 18 ani a fost identificată și pusă sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune.

Tânăra reţinută a comandat haine online de 20.000 de lei și a refuzat să le plătească sau să le returneze

"Din cercetările efectuate, a reieşit că, la data de 10 decembrie 2025, tânăra ar fi comandat, prin intermediul unei reţelele de socializare, de la o femeie de 34 de ani, din Alba Iulia, un număr de 16 articole vestimentare, în valoare de 18.550 de lei. În cursul zilei de 16 decembrie 2025, tânăra a primit articolele comandate, iar pe motiv că mărimile nu corespund, a refuzat să achite contravaloarea acestora sau să le restituie persoanei vătămate", a transmis Poliţia Judeţeană Alba.

Vineri, 9 ianuarie 2026, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința tinerei din județul Bistrița-Năsăud. În urma descinderii, oamenii legii au găsit și ridicat 14 articole vestimentare, precum și o sumă de bani.

Bunurile recuperate au fost restituite femeii păgubite, iar tânăra a fost reținută pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.

