A stat pe TikTok în vacanţă şi a fost la un pas să îşi falimenteze familia din cauza facturii de telefon

O tânără aproape şi-a falimentat familia, după ce a acumulat o factură de telefon mobil de 42.000 de lire sterline (aproximativ 48.000 euro, n.r.) pentru vizionarea de videoclipuri TikTok în vacanță.

Familia Alty se bucura de o excursie în Marrakech când O2 (operator britanic telecom, n.r.) a trimis prima dintre cele două facturi enorme, lăsându-i să se întrebe dacă au fost victimele unui atac cibernetic, relatează Daily Mail.

Andrew Alty, proprietarul unei afaceri cu perdele, a fost uimit de preț, care a pus compania sa din Manchester, cu cinci angajați, în pericol de faliment.

Dar când a descoperit că fiica sa a folosit populara aplicație video timp de opt ore în total, lucrurile au început să se lege.

Înainte de vacanță, el încheiase un contract prin mica sa afacere.

Ceea ce este esențial este că nu a observat că acordul - pe care l-a achiziționat prin intermediul comerciantului de electrocasnice Currys, dar care a fost furnizat de O2 - conținea o clauză care însemna că roamingul de date în afara Europei era nelimitat.

Când a primit factura în valoare de 42.000 de lire sterline, și-a dat seama că i s-au perceput peste 5.000 de lire sterline pentru fiecare oră petrecută de fiica sa pe platforma de socializare.

"Nu există nicio modalitate prin care să poată percepe o astfel de taxă", a declarat Alty pentru The Telegraph, adăugând: "Nu au depus niciun efort să ne informeze și au permis pur și simplu ca taxele să se acumuleze. Nu înțeleg cum se așteaptă ca o mică afacere să plătească un astfel de tip de factură."

Când Alty a primit prima factură, în valoare de 22.000 de lire sterline (aproximativ 25.000 euro, n.r.), a crezut că trebuie să fi fost o greșeală a O2.

"Eram în drum spre deșert. Am încercat de mai multe ori să sun la O2, dar nu prea puteam face nimic. Nu puteam decât să presupun că a existat o eroare sau că contul fusese spart", a spus el.

Abia după ce familia s-a întors în Marea Britanie, a înțeles motivul facturii și a primit o alta în valoare de 20.000 de lire sterline.

Alty a adăugat: "Mi-a ocupat o mare parte din viața mea în ultimele două luni. Este ridicol. (Echipele de asistență clienți) nu au fost de ajutor, apelurile s-au încheiat pur și simplu cu frustrare și disperare."

Taxele de roaming pentru date pot crește atunci când telefoanele se conectează la o rețea mobilă - pentru a permite accesul la internet - în afara Marii Britanii.

În urma Brexitului, cetățenii britanici au pierdut dreptul la roaming gratuit în UE, dar mai mulți furnizori de rețea au continuat să ofere clienților roaming gratuit sau cu costuri reduse în Europa.

Clienții trebuie să fie atenți în vacanțele din afara UE, deoarece aceste taxe pot crește vertiginos - cu excepția cazului în care se impune o limită a consumului de date.

Deși majoritatea rețelelor importante, inclusiv O2, oferă clienților aceste limite importante pentru consumul de date, contractul comercial al domnului Alty conținea o clauză de renunțare la orice limită.

După ce a petrecut ore întregi la telefon cu serviciul clienți, Alty a contactat în cele din urmă Serviciul Ombudsmanului Financiar (FOS), plângându-se că "opțiunea de renunțare la limita de date pentru restul lumii" inclusă în contractul său nu i-a fost explicată de O2.

Ca răspuns, FOS a decis că, deși O2 a furnizat serviciul mobil, în cele din urmă, responsabilitatea pentru "explicațiile contractuale și deciziile privind limitele de cheltuieli" era a lui Currys, ceea ce înseamnă că FOS nu a putut ajuta cu plângerea lui Alty cu privire la O2.

FOS se ocupă de litigiile privind asigurarea telefoanelor mobile, dar nu și de furnizori.

Între timp, litigiile cu furnizorii de telefonie mobilă pot fi rezolvate prin intermediul Ombudsmanului pentru Comunicații sau al Schemei de Adjudicare a Serviciilor de Comunicații și Internet.

Un purtător de cuvânt al O2 a declarat: "Suntem la curent cu plângerea domnului Alty, despre care ombudsmanul a decis că este o dispută privind procesul de vânzare cu furnizorul său de cont, Currys. Înțelegem că aceasta este acum rezolvată, Currys fiind de acord să renunțe la toate taxele."

Currys i-a spus domnului Alty că a efectuat o analiză internă și a adăugat că acuzațiile au fost retrase "având în vedere amploarea și circumstanțele cazului".

