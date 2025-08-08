Este anchetă la Maternitatea din Braşov după ce o mamă, de numai 19 ani a murit la câteva zile după ce a născut natural. Tinerei i s-a făcut brusc rău, chiar în ziua în care urma să se externeze, şi pentru că starea ei s-a deteriorat rapid, medicii au transferat-o la spitalul judeţean. Deşi a fost operată de urgenţă şi i s-a scos uterul, tânăra a murit. Ea mai avea acasă încă un copil.

Cauzele morţii, spun surse Observator, ar putea fi necroză uterină, însă poliţiştii şi procurorii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi se investighează cu exactitate ce a cauzat decesul tinerei.

I s-a făcut rău la externare

Tânăra de 19 ani a născut la Maternitatea din Braşov, iar starea ei de sănătate după naştere, chiar în ziua externării, s-a înrăutăţit, mâinile şi picioarele i s-au învineţit, medicii au investigat-o şi au suspectat-o că este vorba de cianoză.

Aceasta a fost evaluată medical, sângele nu i se coagula şi avea saturaţie scăzută de oxigen. A fost transferată de urgenţă la Spitalul Judeţean Braşov, acolo unde a fost operată şi i s-a scos uterul, dar din păcate tânăra a decedat la câteva zile distanţă.

Cât despre nou-născut, acesta se află în continuare la Maternitatea din Braşov, starea lui este bună. În continuare se fac cercetări pentru a vedea ce a cauzat decesul tinerei.

