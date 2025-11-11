Video Tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un bătrân l-a urmărit 400 de metri. Reacţia mamei
Atac "de o ferocitate ieşită din comun", după cum îl descriu chiar procurorii. Un individ de 20 de ani a înjunghiat de zeci de ori un bărbat pe stradă, în cartierul Pantelimon. Agresorul şi-a ales victima la întâmplare şi a urmărit-o jumătate de kilometru. Din fericire, bărbatul de 68 de ani a supravieţuit. Atacatorul are o condamnare cu suspendare pentru lovire.
Scenele de groază au avut loc în cartierul Pantelimon în zorii zilei. Pe imagini se vede cum atacatorul îl ajunge din urmă pe o stradă pe bărbatul de 68 de ani şi îl loveşte cu cruzime. Îl doboară la pământ, dar nu se opreşte aici. Atunci când victima e jos, individul continuă să îl înjunghie. Victima are 33 de răni de cuţit.
"Ca prin minune, bărbatul a găsit puterea să ceară ajutor. A avut noroc să găsească la acea oră să găsească aceastî brutărie deschisă. Vânzătorul a sunat imediat la 112" a relatat reporterul Observator Denisa Dicu.
"Stătea acolo jos. Arăta foarte rău. Două trei lovituri aici şi la burtă era tăiat. […] A venit ambulanţa, poliţia" a relatat un martor.
Bărbatul şi-a urmărit victima aproape jumătate de kilometru
Anchetatorii au aflat că atacatorul plecase din apartamenul în care locuia cu 20 de minute înainte. S-a înarmat cu un cuţit si a mers kilometri pe străduţe în căutarea unei victime. Atunci când l-a văzut pe bărbat, l-a urmărit 400 de metri. Procurorii consideră atacul "de o ferocitate ieşită din comun". Mama băiatului nu îşi explică violenţa extremă a gestului premeditat
Mama băiatului: Eu la patru şi jumătate m-am trezit. El era perfect normal, nu avea nicio urmă de nimic.
Reporter: Era agitat?
Mama băiatului: Nu, nu! Eu nu am crescut aşa ceva. Nu a fost educat aşa. Nu ştiu ce a fost în capul lui, nu ştiu, nu ştiu. Nu îmi doresc decât ca omul ăla să trăiască şi ca el să răspundă pentru ceea ce a făcut.
Ca prin minune, bărbatul rănit a supravieţuit. A fost operat şi este în stare stabilă.
Agresorul de 20 de ani nu se cunoştea cu victima sa şi nici nu au avut vreun conflict spontan. Atacatorul a fost găsit la câteva ore, în locuinţa sa. În casă, anchetatorii au descoperit probe clare. Pe hainele lui erau urme de sânge. Individul a fost arestat preventiv.
"Avand in vedere premeditarea faptei, mai exact că inculpatul s-a inarmat şi a urmărit victima cu o distanta consderabilă şi numărul extrem de mare de lovituri aplicate, procurorii au retinut circumstanţele agravante pentru tentativă de omor" a declarat Crina Eșanu de la Poliția Capitalei.
"Avem de-a face cu un defect psihic. Acum, expertiza medicală psihiatrică şi celelalte expertize vor stabili dacă omul acesta a acţionat sub impulsul unui mesaj primit de undeva sau pur si simplu a avut o reacţie necontrolată şi nejustificată. E clar că e vorba de un defect psihic care trebuie îndepărtat de pe stradă" a relatat telefonic criminalistul Dan Antonescu.
Atacatorul, condamnat la un an de închisoare cu suspendare anul trecut
Nu este prima dată când are probleme cu legea. Anul trecut a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru acte de violenţă.
Reporter: A mai avut probleme în trecut?
Mama băiatului: A mai avut, din cauza anturajului. Am încercat să în readucem pe calea cea bună şi dreaptă, dar se pare că...
Reporter: L-aţi suspectat că consuma?
Mama băiatului: A consumat, da.
Poliţiştii îi vor face teste pentru a afla dacă era drogat. Individul se autointitula traper pe reţele sociale si avea o melodie în care promova consumul de droguri. Atacatorul ar putea sta 25 ani după gratii pentru tentativă de omor cu premeditare.
