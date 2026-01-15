Un tânăr român, căutat în Franţa pentru că şi-ar fi ucis mama stabilită acolo, a fost găsit de poliţişti, într-un mall din Cluj. Tânărul de 23 de ani era dat în urmărire internaţională de trei luni, după ce mama sa, o româncă medic cardiolog, a fost ucisă şi incendiată. De la început autorităţile franceze l-au considerat principalul suspect pe fiul femeii care ar fi şi consumator de droguri.

Miercuri, la audieri, tânărul nu a declarat nimic. Totuși oamenii legii cred că acesta a revenit recent la Cluj, iar ultimele zile le-a petrecut pe străzi sau la niște rude foarte îndepărtate pentru că puținele rude apropiate pe care le mai aveau în țară, nu țineau legătura cu el.

Tânărul de 23 de ani a fost adus la Curtea de Apel Cluj pentru ca un judecător să recunoască și să confirme mandatul european de arestare. Omor deosebit de grav e acuzația care îi este adusă de anchetatorii din Franța.

Polițiștii din Cluj au primit, miercuri, informația că acesta a fost văzut pe străzile din oraș și imediat au început o amplă operațiune de căutare. Au vizualizat imaginile surprinse de zeci de camere de supraveghere stradale, au verificat în mijloacele de transport în comun și au oprit zeci de autoturisme.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a fi siguri că acesta nu încearcă să își piardă urma prin locuri aglomerate, polițiștii au decis să caute și în cel mai mare centru comercial din oraș, lucru care s-a dovedit a fi corect pentru că tânărul a fost găsit rătăcind prin magazinele de haine. A fost imobilizat și dus la poliție.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰