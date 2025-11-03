Video Târg de toamnă plin de arome și meșteșuguri vechi, într-un sat din Dolj. Cum au fost întâmpinați vizitatorii
Mâncare ca la bunica care îţi lasă gura apă, muzică şi porturi populare. De toate acestea au avut parte cei care au ajuns într-un sat din Dolj, unde s-a desfăşurat un eveniment dedicat tradițiilor și gusturilor de altădată. Vizitatorii au fost întâmpinaţi de gazde cu preparate celebre, printre ele şi pâine la ţest, o specialitate oltenească gătită după reţete străvechi.
Ceaune încinse şi mâncăruri tradiţionale olteneşti, pregătite exact pe vremuri. Aşa s-au pregătit de eveniment cele mai bune gospodine din Dolj.
"Am gătit friptură de boboc la ceaun şi pilaf de orez cu legume. Mâncare ţărănească bună şi gustoasă", a spus o doamnă care face mâncare la ceaun.
La loc de cinste au stat, ca de fiecare dată, şi dulciurile artizanale.
"Am luat o plăcintă cu mere, încercăm toate produsele. Chiar ne face plăcere să le gustăm", a spus o doamnă.
Vedeta evenimentului a fost pâinea coaptă la țest, frământată sub ochii celor prezenţi.
"Prima dată facem maiaua din drojdie, puţin zahăr, apă şi făină. O lăsăm puţin la dospit (...) şi sarea nu se pune de la început. Se pune după ce creşte maiaua. Ăsta e secretul", a afirmat o doamnă care pregătea pâinea.
Iar rezultatul a fost pe măsura aşteptărilor. Ba chiar nostalgic.
Tot aici, turiștii și localnicii s-au oprit la expozițiile etnografice, unde meșteșugurile, portul popular și obiectele vechi de gospodărie au readus la viață povestea satului oltenesc.
"Tradiţia trebuie păstrată, e identitatea noastră culturală. Fără tradiţie cred că ne-am pierde", a spus un tânăr sătean.
Târgul de toamnă s-a încheiat cu dansuri populare şi multă voie bună.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰