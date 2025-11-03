Mâncare ca la bunica care îţi lasă gura apă, muzică şi porturi populare. De toate acestea au avut parte cei care au ajuns într-un sat din Dolj, unde s-a desfăşurat un eveniment dedicat tradițiilor și gusturilor de altădată. Vizitatorii au fost întâmpinaţi de gazde cu preparate celebre, printre ele şi pâine la ţest, o specialitate oltenească gătită după reţete străvechi.

Ceaune încinse şi mâncăruri tradiţionale olteneşti, pregătite exact pe vremuri. Aşa s-au pregătit de eveniment cele mai bune gospodine din Dolj.

"Am gătit friptură de boboc la ceaun şi pilaf de orez cu legume. Mâncare ţărănească bună şi gustoasă", a spus o doamnă care face mâncare la ceaun.

La loc de cinste au stat, ca de fiecare dată, şi dulciurile artizanale.

"Am luat o plăcintă cu mere, încercăm toate produsele. Chiar ne face plăcere să le gustăm", a spus o doamnă.

Vedeta evenimentului a fost pâinea coaptă la țest, frământată sub ochii celor prezenţi.

"Prima dată facem maiaua din drojdie, puţin zahăr, apă şi făină. O lăsăm puţin la dospit (...) şi sarea nu se pune de la început. Se pune după ce creşte maiaua. Ăsta e secretul", a afirmat o doamnă care pregătea pâinea.

Iar rezultatul a fost pe măsura aşteptărilor. Ba chiar nostalgic.

Tot aici, turiștii și localnicii s-au oprit la expozițiile etnografice, unde meșteșugurile, portul popular și obiectele vechi de gospodărie au readus la viață povestea satului oltenesc.

"Tradiţia trebuie păstrată, e identitatea noastră culturală. Fără tradiţie cred că ne-am pierde", a spus un tânăr sătean.

Târgul de toamnă s-a încheiat cu dansuri populare şi multă voie bună.

