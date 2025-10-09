Antena Meniu Search
Atmosfera de sărbătoare prinde contur la Craiova. Târgul de Crăciun va fi deschis luna viitoare, iar pregătirile sunt în toi. Căsuţe de poveste sunt gata deja, iar decoraţiunile luminioase aşteaptă să fie aprinse în centrul oraşului. Surpriza va veni, cum altfel, din sania lui Moş Crăciun.

de Diana Severin

la 09.10.2025 , 20:41

Tema târgului de Craciun de la Craiova este Spărgătorul de Nuci anul acesta. Pe străzi și în ateliere special, angajaţii primăriei fac ultimele retuşuri la căsuţe de unde vizitatorii vor cumpăra vin fiert, dulciuri şi cadouri.

"Trebuie să fiu gata cu toată butaforia şi căsuţele. La partea de butaforie, de prăjituri şi jucării ce o să fie montate pe căsuţe, aceste prăjituri supradimensionate care au legatură cu ţara dulciurilor din povestea spărgatorul de nuci", a declarat Gabriel Rizea, artist plastic.

"Se montează de zor decoraţiunile luminoase, se lucrează la ultimele detalii pentru căsutele unicat, cele noi din acest an", susţine Marina Andronache, purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova.

Articolul continuă după reclamă

Peste două milioane de beculeţe colorate vor lumina feeric oraşul, iar din sania lui Moş Crăciun care va trece pe deasupra vizitatorilor va ninge cu zapadă artificială. Fiecare piaţă din centrul istoric al Craiovei va fi decorată diferit.

După recordul de vizitatori de anul trecut, două milioane de oameni, localnicii din Craiova abia aşteaptă târgul de Crăciun.

"Un eveniment foarte frumos, foarte mulţi turişti aduce acest târg, mulţi străini care vin", spune un localnic.

Târgul de Crăciun de la Craiova va fi deschis de pe 14 noiembrie până pe 4 ianuarie.

