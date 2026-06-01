Grav accident la Braşov, unde un copil de doi ani a murit, iar alţi trei au ajuns la spital cu răni grave. Cu toţii erau în maşina condusă de tatăl lor, neasiguraţi, în momentul în care o depăşire s-a transformat în carambol şi tragedie. Un şofer care venea de pe sens opus a intrat frontal în maşina în care se aflau copiii. Indiferent de rezultatul anchetei şi chiar dacă nu va fi găsit vinovat de producerea accidentului, tatăl va răspunde penal pentru moartea copilului său.

Copilul de doi ani era împreună cu familia în maşina supra-încărcată. Tatăl lui a intrat în depăşire, iar un şofer care mergea în acelaşi sens a făcut aceeaşi manevră fără să se asigure. S-au lovit frontal, iar copilul care nu era asigurat în scaun special a fost o victimă sigură.

Accidentul s-a produs pe DN1 între localităţile Şercaia şi Mândra, în judeţul Braşov. În maşina răsturnată în afara şoselei erau 6 persoane: 2 adulţi şi 4 copii, cu vârste între 2 şi 6 ani. Din păcate, pentru un băiat de 2 ani şi 8 luni medicii nu au putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

Trei autoturisme au fost implicate până la urmă în accident. O femeie aflată în aceeaşi maşină cu copiii a fost transportată de urgenţă la spital după ce medicii au reuşit să o resusciteze.

Articolul continuă după reclamă

"Alţi 3 copii cu diferite traumatisme au fost transportaţi către spitalul de pediatrie. Doi adulţi, un bărbat şi o femeie, au fost transportaţi la spitalul judeţean Braşov politraumatizaţi, iar alţi trei implicaţi au refuzat transportul spre spital.", explică Kinga Bordea, purtător de cuvânt ISU Braşov.

Moartea copilului de doi ani a fost rezultatul unei lungi serii de erori, spun specialiştii în conducere defensivă.

"Cum ar fi depăşirea fără să se asigure că cel din faţă a iniţiat o manevră asemănătoare cu acesta. Vobim despre mai multe persoane în maşină, faţă de numărul de locuri pe care îl are, vorbim de copii neasiguraţi în scaunele speciale, de grabă, de neatenţie, vorbim de distragere.", precizează Sorin Bădica, specialist în conducere defensivă.

Potrivit legii, şoferii nu au voie să ia în maşină mai multe persoane decât numărul de locuri, iar copiii trebuie să călătorească în scaune speciale dacă au sub un metru şi 35 de centimetri înălţime. Cei mai înalţi trebuie asiguraţi cu centura de siguranţă şi, la nevoie, trebuie folosit înălţător.

Peste 140 de copii mor anual în România în accidente rutiere, ţara noastră fiind pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de minori morţi pe şosele. Deşi părinţii care nu au copiii asguraţi în maşini sunt rar amendaţi, anul trecut un cuplu din Iaşi a fost condamnat după ce copilul a murit în urma loviturilor la cap cauzate de frânele bruşte.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰