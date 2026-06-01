O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak după ce a refuzat să se mărite cu vărul ei eliberat din închisoare

O femeie din Irak a povestit pentru presa internaţională experiența terifiantă pe care a trăit-o recent după ce o rudă apropiată a ei, o adolescentă de doar 15 ani, a fost ucisă pentru că a refuzat să se căsătorească cu vărul ei. Ea și-a exprimat groaza și, în același timp, temerile pentru soarta altor fete care sunt forțate să se căsătorească de foarte tinere în țara ei.

de Denisa Vladislav

la 01.06.2026 , 14:56
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. Cum a sărbătorit familia ei - Sursa: X/ @Royal_Evangel
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

"Rude de-ale mele au ucis o fată de 15 ani pentru că a refuzat să se mărite cu vărul ei. Familia mea a sărbătorit ieșind în stradă și dansând", a mărturisit femeia

Șocată de uciderea recentă a lui Kawthar al-Husayjawi, una dintre rudele ei povestește ce s-a întâmplat și își exprimă teama pentru alte femei și fete forțate în căsătorii timpurii în Irak, relatează The Guardian

"Au aruncat-o pe ruda mea, Kawthar Bashar al-Husayjawi, de 15 ani, într-o groapă și au pus puțin pământ peste corpul ei. O uciseseră cu câteva ore mai devreme cu 10 gloanțe și îi despicaseră capul mic cu un topor. Familia mea s-a alăturat apoi altora care au ieșit în stradă să danseze și să sărbătorească moartea ei", a mărturisit femeia care doreşte să rămână anonimă. 

Articolul continuă după reclamă

Fetiţa locuia în al-Nahrawan, un cartier din sud-estul Bagdadului şi a fost forțată să se căsătorească cu un bărbat alcoolic cu mulți ani mai în vârstă decât ea.

Timp de un an a fost supusă violenței și abuzurilor, până când a fugit înapoi la familia ei. În loc să o protejeze, aceștia au ținut-o sub arest la domiciliu și au presat-o constant să se întoarcă la soțul ei abuziv. Ea a amenințat că își va lua viața, iar în cele din urmă a obținut divorțul în instanță, la sfârșitul anului 2025.

"A fost supusă timp de un an la violență și rele tratamente după care a fugit înapoi la familia ei, care inițial a supus-o la arest la domiciliu și la presiuni constante să se întoarcă la soțul și agresorul ei. Ea a amenințat că își va pune capăt vieții și, în cele din urmă, a fost divorțată oficial în instanță la sfârșitul anului 2025", spune femeia.

Dar, la scurt timp după divorț, un văr a fost eliberat din închisoare și i-a cerut mâna lui Kawthar de la părinții ei. Fata a refuzat, pentru că toată lumea știa că vărul ei era implicat în trafic de droguri și alcool. Numai că familia ei a ignorat-o și a aprobat căsătoria. Poate că mama fetei și alte rude de sex feminin i-ar fi luat apărarea, dar, conform obiceiului din comunitate, "cuvântul unui bărbat nu poate fi încălcat de o fată". 

La începutul lunii mai, pe măsură ce se apropia ziua nunții și ceea ce ea credea că va fi o nouă perioadă de violență, Kawthar a fugit de acasă. Fiind lipsită de orice mijloc de trai sau educație, a plecat doar cu hainele de pe ea și cu un văl pe cap.

După ce a fugit, a fost văzută de un vecin care a răpit-o timp de trei zile și, potrivit declarațiilor ei, a supus-o unor abuzuri pe care nu le-a detaliat. Deși le-a spus familiei că nu a plecat de bunăvoie cu acel bărbat, iar imaginile de pe camerele de supraveghere păreau să îi confirme versiunea, arătând că a fost târâtă cu forța, familia ei a refuzat să o creadă.

Denisa Vladislav Like
irak casatorie var nunta
Înapoi la Homepage
Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret”
Cât valorează &#8220;Palatul&#8221; lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat &#8220;în secret&#8221;
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
Mama și fratele femeii ucise în Bacău, declarații tulburătoare! Cum au aflat de tragedie: ”A sărit la mine”
Mama și fratele femeii ucise în Bacău, declarații tulburătoare! Cum au aflat de tragedie: ”A sărit la mine”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că autorităţile române au gestionat bine incidentul cu drona de la Galaţi?
Observator » Ştiri externe » O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak după ce a refuzat să se mărite cu vărul ei eliberat din închisoare
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.