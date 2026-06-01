O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak după ce a refuzat să se mărite cu vărul ei eliberat din închisoare

O femeie din Irak a povestit pentru presa internaţională experiența terifiantă pe care a trăit-o recent după ce o rudă apropiată a ei, o adolescentă de doar 15 ani, a fost ucisă pentru că a refuzat să se căsătorească cu vărul ei. Ea și-a exprimat groaza și, în același timp, temerile pentru soarta altor fete care sunt forțate să se căsătorească de foarte tinere în țara ei.

O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr.

"Rude de-ale mele au ucis o fată de 15 ani pentru că a refuzat să se mărite cu vărul ei. Familia mea a sărbătorit ieșind în stradă și dansând", a mărturisit femeia.

Șocată de uciderea recentă a lui Kawthar al-Husayjawi, una dintre rudele ei povestește ce s-a întâmplat și își exprimă teama pentru alte femei și fete forțate în căsătorii timpurii în Irak, relatează The Guardian.

"Au aruncat-o pe ruda mea, Kawthar Bashar al-Husayjawi, de 15 ani, într-o groapă și au pus puțin pământ peste corpul ei. O uciseseră cu câteva ore mai devreme cu 10 gloanțe și îi despicaseră capul mic cu un topor. Familia mea s-a alăturat apoi altora care au ieșit în stradă să danseze și să sărbătorească moartea ei", a mărturisit femeia care doreşte să rămână anonimă.

Fetiţa locuia în al-Nahrawan, un cartier din sud-estul Bagdadului şi a fost forțată să se căsătorească cu un bărbat alcoolic cu mulți ani mai în vârstă decât ea.

Timp de un an a fost supusă violenței și abuzurilor, până când a fugit înapoi la familia ei. În loc să o protejeze, aceștia au ținut-o sub arest la domiciliu și au presat-o constant să se întoarcă la soțul ei abuziv. Ea a amenințat că își va lua viața, iar în cele din urmă a obținut divorțul în instanță, la sfârșitul anului 2025.

"A fost supusă timp de un an la violență și rele tratamente după care a fugit înapoi la familia ei, care inițial a supus-o la arest la domiciliu și la presiuni constante să se întoarcă la soțul și agresorul ei. Ea a amenințat că își va pune capăt vieții și, în cele din urmă, a fost divorțată oficial în instanță la sfârșitul anului 2025", spune femeia.

Dar, la scurt timp după divorț, un văr a fost eliberat din închisoare și i-a cerut mâna lui Kawthar de la părinții ei. Fata a refuzat, pentru că toată lumea știa că vărul ei era implicat în trafic de droguri și alcool. Numai că familia ei a ignorat-o și a aprobat căsătoria. Poate că mama fetei și alte rude de sex feminin i-ar fi luat apărarea, dar, conform obiceiului din comunitate, "cuvântul unui bărbat nu poate fi încălcat de o fată".

La începutul lunii mai, pe măsură ce se apropia ziua nunții și ceea ce ea credea că va fi o nouă perioadă de violență, Kawthar a fugit de acasă. Fiind lipsită de orice mijloc de trai sau educație, a plecat doar cu hainele de pe ea și cu un văl pe cap.

După ce a fugit, a fost văzută de un vecin care a răpit-o timp de trei zile și, potrivit declarațiilor ei, a supus-o unor abuzuri pe care nu le-a detaliat. Deși le-a spus familiei că nu a plecat de bunăvoie cu acel bărbat, iar imaginile de pe camerele de supraveghere păreau să îi confirme versiunea, arătând că a fost târâtă cu forța, familia ei a refuzat să o creadă.

Denisa Vladislav

