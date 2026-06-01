Planul Roşu, activat în Sibiu după un accident grav: 4 maşini implicate, 15 victime

Autorităţile din judeţul Sibiu au activat, luni, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident rutier în care au fost implicate 15 persoane. Evenimentul a avut loc pe DN 1, la ieşirea din Avrig spre Bradu.

de Redactia Observator

la 01.06.2026 , 15:53
Planul Roşu, activat în Sibiu după un accident grav: 4 maşini implicate, 15 victime - Planul Roşu, activat în Sibiu după un accident grav: 4 maşini implicate, 15 victime - Arhivă Galerie (4)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

"ISU Sibiu intervine de urgenţă pe DN 1 la ieşirea din Avrig spre Bradu la un accident rutier. La faţa locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o ambulanţă SAJ, o autospecială de stingere şi una de primă intervenţie", a transmis, luni, ISU Sibiu. Din primele informaţii, în accident sunt implicate 4 maşini şi mai multe persoane.

Traficul în zonă este complet blocat

"În aceste momente forţele au ajuns la faţa locului şi se efectuează evaluarea medicală a persoanelor implicate", au precizat pompierii. În urma primei evaluări de la faţa locului, s-a constatat că sunt implicate în accident 15 persoane. "La nivelul judeţului Sibiu se activează Planul Roşu de Intervenţie. Forţele de la faţa locului sunt suplimentate cu încă o ambulanţă SMURD şi o autospecială de transport personal şi victime multiple", a precizat ISU Sibiu.

Articolul continuă după reclamă

IPJ Sibiu anunţă că traficul în zonă este complet blocat. Un accident similar a avut loc, sâmbătă, în aproximativ aceeaşi zonă, 10 persoane fiind implicate, dar 7 au refuzat transportul la spital.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sibiu accident smurd victime
Înapoi la Homepage
Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret”
Cât valorează &#8220;Palatul&#8221; lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat &#8220;în secret&#8221;
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
Mama și fratele femeii ucise în Bacău, declarații tulburătoare! Cum au aflat de tragedie: ”A sărit la mine”
Mama și fratele femeii ucise în Bacău, declarații tulburătoare! Cum au aflat de tragedie: ”A sărit la mine”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că autorităţile române au gestionat bine incidentul cu drona de la Galaţi?
Observator » Evenimente » Planul Roşu, activat în Sibiu după un accident grav: 4 maşini implicate, 15 victime
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.