El este adolescentul mort în accidentul din Timiş. Matias Adrian era fotbalist

La doar 16 ani, visul lui Matias Adrian de a deveni un mare fotbalist s-a stins pe un drum în localitatea Dumbrăvița, din judeţul Timiş. Adolescentul mergea pe partea carosabilă pe şosea, când a fost lovit în plin de un autoturism.

Matias mai avea puţin până să ajungă acasă. Nu a mai ajuns. S-a stins pe patul de spital, unde fusese transportat de urgenţă.

Vestea morţii a căzut ca un trăsnet pentru colegii de la Academia de Fotbal CSC Dumbrăvița, care au transmis un mesaj emoţionant pe pagina de Facebook.

"Astăzi, de 1 Iunie, când ar fi trebuit să sărbătorim copilăria, zâmbetele și visele celor mici, am primit o veste care ne-a îndurerat profund. Cu inimile copleșite de tristețe, ne luăm rămas-bun de la Matias Adrian Moț.

Prea devreme ai plecat dintre noi, lăsând în urmă lacrimi, amintiri și un gol pe care nimic nu îl va putea umple. Astăzi, când lumea celebrează copiii, noi ne gândim la tine și la zâmbetul tău, la pasiunea ta, la bucuria pe care ai adus-o celor din jur.

Nu există cuvinte care să aline durerea unei astfel de pierderi. Rămân însă amintirile, momentele trăite împreună și recunoștința că ai făcut parte din viețile noastre.

Drum lin către îngeri, Matias! Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. „Cei pe care îi iubim nu pleacă niciodată cu adevărat. Ei trăiesc în fiecare amintire, în fiecare lacrimă și în fiecare bătaie a inimii noastre”.

Şi apropiaţii au transmis mesaje de condoleanţe. "Dumnezeu să îl primească în Împărătia Lui, suflet pur! Familiei să mângaie sufletele!" "Drum lin spre cer, Maty", "Dragă Mati, te păstrăm în sufletele noastre!" "Drum lin către îngeri copil frumos! Sincere condoleanțe familiei îndurerate și Dumnezeu sa le ofere putere".

Ce spun poliţiştii

La data de 31 mai 2026, în jurul orei 23:12, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Blaise Pascal, din localitatea Dumbrăvița.

Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Blaise Pascal, dinspre strada Petofi Sandor înspre strada Victoria, iar la un moment dat a surprins și acroșat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă.

În urma impactului, pietonul, un minor în vârstă de 16 ani, a fost grav rănit și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Ulterior, a fost declarat decesul acestuia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului competent, pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

